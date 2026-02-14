“Lo importante es sentirse libre”: el mensaje de Shakira sobre el amor propio y la soltería en su penúltimo concierto en El Salvador

La cantante colombiana Shakira envió un mensaje sobre el amor propio y los estigmas en las relaciones durante su penúltimo concierto de su residencia centroamericana. Este fue su mensaje.

Durante su cuarto y penúltimo concierto de la residencia centroamericana, con sede en El Salvador, Shakira envió un mensaje a sus seguidores sobre los estigmas de la soltería y las relaciones e invitó a priorizarse.

Desde el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, ubicado en San Salvador, Shakira se reunió con sus seguidores —a quienes llama su “manada”— para vivir una noche única en El Salvador, marcada por canciones como Ojos así, Te felicito y TQG, además de mensajes de agradecimiento a la región centroamericana por su apoyo.

Ante su cuarto concierto, con entradas agotadas, Shakira habló sobre cómo la vida tiene formas de recompensar a quienes han sufrido y resaltó que, después de lo vivido en los últimos años, sus seguidores la han ayudado a superar momentos difíciles.

Con un repertorio que incluyó canciones como Monotonía, Copa vacía y Don’t Bother, la cantante hizo vibrar a su público este 14 de febrero, cuando muchos celebraron el Día del Amor y la Amistad.

Luego de interpretar Monotonía, la cantante hizo una reflexión sobre el amor. “Hay canciones que vienen a sanarnos; al menos en mi vida de compositora ha sido así, a cambiar estigmas, a cambiar formas cerradas de pensar”, dijo sobre el papel de las mujeres y su rol social en el amor.

“Yo recuerdo que cuando un hombre llegaba a los 40 años sin mujer e hijos le llamaban soltero de oro. ¡Huy, cómo se la ha de pasar de bien este tipo!, decía la gente. Mientras que para la mujer no era lo mismo. Yo nunca estuve de acuerdo”, agregó.

Desde su análisis, estar soltero o con pareja no debe determinar la felicidad de las personas ni debería ser motivo de estigmas.

Mientras preguntaba cuántas personas solteras había en su cuarto concierto, la barranquillera destacó: “Yo digo que se puede ser feliz soltero o casado, de un lado o del otro”.

Para la cantante, lo importante es que las personas se sientan libres. “Porque el amor por el otro es bonito, pero es más bonito el amor propio”, dijo antes de continuar con su canción.

