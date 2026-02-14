Florinda Meza estrena documental “Atrévete a vivir”: dónde verlo, quiénes participan y de qué trata

“No es una respuesta a ningún otro proyecto”, afirmó la actriz y productora mexicana Florinda Meza al presentar su documental “Atrévete a vivir: Florinda Meza”, estrenado recientemente en diversas plataformas.

La producción se centra en la vida personal, profesional y amorosa de la actriz, y aborda momentos como su infancia, cuando tuvo que asumir la responsabilidad de sus hermanos menores; su carrera en la actuación y cómo se dio su relación con el comediante Roberto Gómez Bolaños.

El estreno llega ocho meses después de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, producida por los hijos de Gómez Bolaños, que colocó a Meza en el foco público y la controversia. Ahora, el documental ofrece su versión de la historia y del inicio de esa relación.

Con el mensaje “Finalmente, igual que ustedes, pude ver el documental que Javier Doñates (Javi Domz) hizo sobre mí”, Florinda Meza anunció el lanzamiento del proyecto, que cuenta con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial y testimonios de personalidades del entretenimiento.

“Gracias a todos los que hablaron de las cosas maravillosas que compartimos. Fue una gran sorpresa y mi alma se sintió abrazada por esos testimonios de gratitud y amistad verdadera”, escribió la actriz al agradecer a quienes participaron con declaraciones sobre su vida y trayectoria.

Ante las críticas surgidas tras el estreno del tráiler, que señalaban que el documental buscaba limpiar su imagen luego de la serie que la vinculó con la ruptura de una relación, Meza aclaró que el proyecto nació hace cinco años como un material para motivar a jóvenes a luchar por sus metas.

“Esta no es una respuesta a ningún otro proyecto. Es una propuesta que nació hace más de cinco años y su creador decidió estrenarla ahora”, afirmó. También precisó que no produjo el documental, sino que participó al conceder entrevistas sobre su vida.

¿De qué trata “Atrévete a vivir: Florinda Meza”?

Dirigido y producido por Javier Doñates y Arturo Omar Uribe, el documental lleva al público a un recorrido por la historia y vida de la actriz mexicana Florinda Meza, desde su infancia y su etapa estudiantil hasta las dificultades familiares que pasó, cómo buscó ser actriz en medio de una industria marcada por el machismo y su vida amorosa.

La sinopsis destaca que es “sobre la vida y la historia de éxito de Florinda Meza, una de las mujeres más icónicas e importantes de la industria del entretenimiento latinoamericano”.

El documental repasa las producciones que la llevaron al estrellato, cómo inició sus estudios de teatro pese a que sus familiares la juzgaban por perseguir un sueño, sus inicios como modelo, su paso por comerciales, su llegada a la actuación y, finalmente, cómo comenzó a trabajar con Gómez Bolaños.

Poco a poco, cuenta su versión de la historia con el elenco de “El Chavo del 8” y de su vínculo con Roberto Gómez Bolaños, lo que tiempo después le dio la oportunidad de escribir y luego lanzarse a la producción.

Elenco que participó en “Atrévete a vivir: Florinda Meza”

En el documental se utilizaron testimonios de personalidades del entretenimiento, a quienes impactó dentro y fuera del cine, según se destaca en la producción. Entre ellos:

Alejandra Ávalos

Francisco Gattorno

Alberto Estrella

Janett Arceo

Aylín Mujica

Cynthia Klitbo

Moisés Suárez

Juan Antonio Edwards

Óscar Bonfiglio

Fernanda Prestes

Stefani Da Silva

Carel Coria

Luz Kelly

¿Dónde verlo?

Florinda Meza estrenó el 12 de febrero su documental en diversas plataformas de forma gratuita, entre ellas los canales True TV Plus, Flou TV y OG Network.