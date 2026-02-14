Netflix sube precio en Guatemala 2026: cuánto costará cada plan en quetzales y desde cuándo aplica

Con una cartelera que incluye producciones como Stranger Things, La casa de papel, Emily en París y Riverdale, Netflix se ha consolidado como una de las distribuidoras de series y películas favoritas de la audiencia. Ahora, la plataforma anunció cambios en los precios de sus planes.

Por medio de un correo enviado a sus suscriptores, cuyo asunto fue “Próxima actualización de precios”, la empresa anunció un incremento en los planes básico, estándar y premium para sus usuarios en el país en el 2026.

El mensaje destaca que el precio se actualizará según el plan contratado a partir de marzo del 2026. El nuevo cobro se aplicará en la fecha del próximo pago, de acuerdo con el día en que el usuario se suscribió inicialmente.

Asimismo, el correo señala que en la plataforma el usuario siempre encontrará contenido para cada momento. Añade que durante el próximo mes se estrenarán 69 series y películas.

En la página de Netflix se lee: “Los planes y los precios pueden cambiar a medida que mejoramos nuestro servicio y agregamos más películas y series”, lo que, según medios internacionales, podría ser la razón del aumento.

El incremento equivale a US$1 por cada suscripción, lo que representa aproximadamente Q7.66, según el tipo de cambio del día, y eleva el precio de cada uno de los tres planes.

Para quienes tienen uno o dos miembros extra en los planes estándar y premium, la suscripción adicional se mantiene en US$3.99 al mes por miembro, según muestra la página oficial de Netflix.

Nuevos precios de los planes de Netflix en Guatemala

A partir del pago de mayo en el 2026, los usuarios de la plataforma de streaming encontrarán los nuevos precios.

Plan básico: US$6.99 al mes

US$6.99 al mes Plan estándar: US$9.99 al mes

US$9.99 al mes Plan premium: US$13.99 al mes

En Guatemala, estos precios se convierten a quetzales, por lo que los usuarios pagarán ahora:

Plan básico: Q53.56

Q53.56 Plan estándar: Q76.54

Q76.54 Plan premium: Q107.19

Actualmente, los precios son Q45.90, Q68.88 y Q99.53 en el 2025.

Características de los planes disponibles en Netflix en el 2026

La plataforma adecúa las suscripciones según las necesidades de sus usuarios y ofrece tres tipos de planes en el país.

Netflix ajusta el costo de sus suscripciones en Guatemala y redefine los beneficios por plan, estos son sus beneficios. (Foto Prensa Libre: Captura de Netflix)