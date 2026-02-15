Shakira en El Salvador: canciones, bailes y momentos emotivos de su concierto final en San Salvador

En un recorrido por su historia musical, Shakira llevó a sus seguidores centroamericanos por un legado que cruza sus más de tres décadas como artista. La cantante colombiana se despidió de su residencia centroamericana, en la cual ofreció cinco conciertos entre el 7 y el 15 de febrero, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

Fue este domingo 15 de febrero cuando la barranquillera se despidió de Centroamérica con una emotiva noche en la que viajó entre canciones como Ojos así, Las de la intuición, “Estoy aquí” y “Pies descalzos”, hasta éxitos más recientes como Bzrp Music Sessions #53, TQG, Te felicito y Acróstico.

El Estadio Jorge “Mágico” González fue el punto de encuentro de miles de seguidores provenientes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y, principalmente, de El Salvador, país anfitrión de la residencia. Durante cinco noches, la barranquillera puso a bailar a su público.

Fue pasadas las 20.30 horas cuando Shakira salió al escenario con su reconocida “caminata con la loba”, en la que personalidades e invitados caminaron junto a ella hasta el escenario, donde inició con su canción junto a Bizarrap, La fuerte, que forma parte del disco Las mujeres ya no lloran. Esta interpretación cautivó al público, que la recibió entre gritos y aplausos.

Con un aproximado de 26 canciones por concierto, la colombiana ofreció un recorrido por sus éxitos musicales. A la primera canción le siguieron Girl like me, Las de la intuición y Estoy aquí.

Pasadas las primeras canciones, la barranquillera tomó unos momentos para agradecer a su público reunido en El Salvador para vivir su residencia. Relató que había experimentado momentos únicos junto a sus seguidores y que no olvidaría este tiempo.

Shakira se despide de El Salvador en su quinto show y último día de residencia 🇸🇻❤️✨ pic.twitter.com/DG0bV36F6s — Karla Veron (@Karla_veron1) February 16, 2026

A estos éxitos les siguieron canciones como Inevitable, Te felicito y TQG. Nuevamente agradeció a sus seguidores de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Destacó que haber podido realizar una residencia fue una oportunidad irrepetible.

➪Shakira agradeció a Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y otras naciones que fueron parte de su residencia centroamericana en San Salvador. Este día ofreció su último espectáculo en tierras cuscatlecas. La realización de cinco conciertos en El Salvador ha… pic.twitter.com/Tpj8hzd9NU — Cesia Mejía (@CesiaMejiaHN) February 16, 2026

Luego interpretó temas como Don’t Bother y Acróstico, canción que el público coreó con entusiasmo. La emoción continuó con canciones como Copa vacía, La bicicleta, La tortura, Hips don’t lie, Soltera, Si te vas, entre otras.

Con fuegos artificiales y miles de voces coreando al unísono, así se vive el último concierto de la residencia de Shakira en El Salvador. pic.twitter.com/wVrFS244Wc — Monica Navarro (@moninavarroq) February 16, 2026

La fiesta alcanzó su punto más alto con canciones como Waka Waka, Whenever, Wherever, Loba y, principalmente, con Bzrp Music Sessions #53, con la que cerró el espectáculo.

“Shakira”



Porque hoy finaliza su residencia en El Salvador, luego de 5 conciertos. pic.twitter.com/2cS8eSdawg — ¿por qué es tendencia? (@estendenciaensv) February 16, 2026

Se estima que al menos 145 mil espectadores disfrutaron de los cinco conciertos de Shakira en El Salvador, de los cuales unos 30 mil provenían de Guatemala.