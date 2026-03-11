“Ataque múltiple”: Video muestra cómo EE. UU. destruyó varios buques de guerra iraní

Este 11 de marzo, el Ejército de Estados Unidos informó que atacó alrededor de 5 mil 500 objetivos en Irán, a 12 días de haber comenzado los operativos militares en territorio iraní.

Según declaraciones del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas militares habrían eliminado más de 60 barcos y su objetivo es detener los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz.

Más de 50 mil miembros de las Fuerzas Armadas han sido desplegados en Medio Oriente, según el CENTCOM. En un video en el que aparece el almirante y comandante Brad Cooper, Estados Unidos afirma haber destruido los últimos buques de guerra clase Soleimani, los más grandes de Irán.

"El poder de combate de EE. UU. se está fortaleciendo. El poder de combate de Irán está decayendo. Permanecemos centrados en objetivos militares muy claros y en eliminar la capacidad de Irán de proyectar su poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos", afirmó Cooper.

Cooper detalló que soldados estadounidenses atacaron una supuesta fábrica de misiles el 10 de marzo.

"El Ejército ha desmantelado metódicamente armas y drones iraníes, así como una base de defensa", afirmó Cooper.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/5KQDv0Cfxs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 11, 2026

El almirante también resaltó que tienen la misión de acabar con la capacidad de ese país de "acosar a los barcos en el estrecho de Ormuz", tras años de "amenazas del régimen iraní al transporte comercial".

El control de esta zona —por donde pasa una quinta parte del crudo mundial— ha sido clave en la guerra. Este miércoles, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba 4.12%, hasta 86.89 dólares el barril, en medio de la preocupación internacional por el efecto del conflicto en los energéticos.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

El CENTCOM aseguró el martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, incluidos 16 barcos minadores.

Lea también: Qué “opciones adicionales” evaluaría Donald Trump para contener los precios de la gasolina