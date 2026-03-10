Qué “opciones adicionales” evaluaría Donald Trump para contener los precios de la gasolina

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría evaluando "opciones adicionales" para contener los precios de la gasolina, que han presentado un alza desde el comienzo del conflicto con Irán.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, dijo este 10 de marzo que el mandatario, junto con miembros de su equipo, ha analizado acciones para contener el precio de la gasolina, que llegó a los US$3 por galón.

"El presidente y su equipo de energía están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales siguiendo la directiva del presidente de mantener abierto el estrecho de Ormuz", afirmó Leavitt.

Aunque la vocera no precisó qué opciones evaluará Trump para el tema de la gasolina, afirmó que "no temerá utilizarlas en caso de ser necesarias".

El precio medio de la gasolina sin plomo en Estados Unidos alcanzó este martes unos US$3.54 por galón (3.85 litros), el nivel más alto desde mediados del 2024.

Los precios han subido 21% en apenas un mes, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

NEW: Karoline Leavitt says recent gas and oil price increases are only temporary and will “drop rapidly” once Operation Epic Fury’s national security objectives are fully achieved.”



"Rest assured to the American people, the recent increase in oil and gas prices is temporary and… pic.twitter.com/0vCk24LjCV — Fox News (@FoxNews) March 10, 2026

Los ataques a petroleros y cargueros que circulaban por Ormuz, que han dejado siete marineros muertos, según cifras de la Organización Marítima Internacional (OMI), sumados a las amenazas persistentes de la Guardia Revolucionaria iraní de continuar con ellos, mantienen el estrecho prácticamente cerrado al tráfico.

Según la portavoz de la Casa Blanca, desde antes de iniciar la guerra Trump sabía que el régimen iraní intentaría "perturbar los mercados globales", y por eso ha estado "planificando desde mucho antes del ataque para abordar estas interrupciones temporales".

Hasta ahora, dijo, el Gobierno estadounidense ha ofrecido seguros contra riesgo a los petroleros que operan en el golfo Pérsico, ha suspendido algunas sanciones relacionadas con el petróleo y ha ofrecido que la Armada escolte a los petroleros, si es necesario.

"Los estadounidenses deben tener la seguridad de que el reciente aumento en los precios del petróleo y la gasolina es temporal, y que esta operación (contra Irán) resultará en precios más bajos a largo plazo", afirmó.

