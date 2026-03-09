Verificamos por usted: ¿Los jóvenes de EE. UU. serán reclutados para ir a la guerra en Irán?

El pasado 28 de febrero comenzaron las ofensivas militares de EE. UU., en coordinación con Israel, contra Irán. Desde ese momento, cada día se han registrado ataques militares en territorio iraní.

Recientemente ha empezado a surgir la teoría de que las autoridades estadounidenses buscarían reclutar a jóvenes para que sean enviados a la guerra en Irán.

Esto se debe a que, a pesar de que la operación estadounidense llamada "Furia Épica" consiste exclusivamente en operativos aéreos, ha causado incertidumbre sobre si el gobierno de Donald Trump ha planteado la posibilidad de enviar soldados a territorio iraní.

Ante estos cuestionamientos, Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, respondió sobre esta supuesta posibilidad, debido a que el conflicto en Irán podría extenderse por varios días.

Según medios como Univisión, Leavitt habló en el programa Fox News Sunday y dijo que, aunque el reclutamiento de soldados no forma parte del plan contra Irán, Trump tiene "todas las opciones sobre la mesa".

"El presidente, como comandante en jefe, quiere seguir evaluando el éxito de esta operación. Aunque esto no forma parte del plan actual, el presidente, una vez más, sabiamente mantiene todas las opciones sobre la mesa", afirmó Leavitt.

Las declaraciones de Leavitt se complementaron con las palabras de Pete Hegseth, secretario de Defensa, quien dijo que se prevén más "bajas" en el conflicto entre Irán y EE. UU.

De forma preliminar, las autoridades estadounidenses han confirmado la muerte de siete soldados estadounidenses desde que inició el conflicto el pasado 28 de febrero.

