Más de 50 años después, astronautas volverán a viajar cerca de la Luna con Artemis II

La NASA anunció este jueves 12 de marzo que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo miércoles 1 de abril, en Miércoles Santo, después de haber solucionado las fallas que provocaron su aplazamiento en febrero, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo.



"Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", dijo en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.



Artemis II llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.



El traslado del cohete a la plataforma del lanzamiento está previsto para el 19 de marzo, agregó Glaze, un día después de que los integrantes de la misión comiencen la cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial en Houston (Texas).



Los astronautas de Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes viajarán el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy en Florida, desde donde tendrá lugar el lanzamiento.



El despegue de la misión estaba inicialmente programado para febrero pero se aplazó por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en el lugar del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.



El problema fue ocasionado por un sello en el mecanismo de desconexión rápida, a través del cual fluye el helio desde los sistemas terrestres hasta el cohete, que obstruía el paso del combustible, según indicó la semana pasada la agencia espacial.



"Uno de los sellos a veces se salía de su lugar y bloqueó el flujo a través del conector rápido. Terminamos quitando ese sello y reforzando otro que sería menos susceptible a ese fenómeno", explicó el presidente del equipo de gestión de la misión, John Honeycutt.



Sobre los riesgos de la misión, los expertos de la NASA coincidieron en que la misión "no está exenta de riesgos" y es muy posible que el escenario no sea el deseado en algunos momentos, aunque aseguraron que han hecho "todo lo posible para reducir" esa probabilidad.



"No es el primer vuelo, pero tampoco estamos en una cadencia regular, por lo que definitivamente tenemos un riesgo significativamente mayor que en una misión con un sistema de vuelo que está volando todo el tiempo", expresó Glaze.



El programa Artemis tiene como objetivo el regreso del ser humano a la Luna, un viaje que ahora está programado para no antes de 2028 durante Artemis IV, tras los últimos cambios en el cronograma realizados por la NASA.

El primer vuelo

Un artículo de Prensa Libre señala que el 20 de julio de 1969, los astronautas Neil A. Armstrong y Buzz Aldrin descendieron en nuestro satélite natural, mientras que Michael Collins aguardaba en el módulo Columbia, del Apolo 11.

Al día siguiente, Prensa Libre tituló en su portada: “Portentosa hazaña: Llegaron a la Luna”, mientras que en las páginas interiores redactó en el encabezado principal: “Descendieron en la Luna”, con tres distintas noticias: “Neil Armstrong y Edwin Aldrin son los pioneros”, “Latinoamericanos siguen detalles del viaje lunar” y “Júbilo en Londres; toda Europa estaba en tensión”. La fotografía que ilustraba fue de las instalaciones del IGA, las cuales estaban abarrotadas.

También se escribieron detalles de la primera caminata y se destacaron las reacciones en el mundo y las palabras de Richard Nixon, en ese momento presidente de EE. UU.

Llaman la atención otras notas que aparecen más adelante. La primera se refiere a que “Aldrin comulgó en la Luna; llevó pan bendito”. En efecto, el astronauta fue el primer humano en oficiar una ceremonia religiosa en el satélite. Por radio pidió un momento de silencio para la contemplación y, luego, comulgó.