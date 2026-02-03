Los detalles de las explosiones solares más potentes que ha registrado la NASA en los últimos años

Mediante varias imágenes, la NASA informó que el Sol emitió una serie de llamaradas potentes entre el 1 y el 2 de febrero, las más fuertes registradas en los últimos años.

De acuerdo con la página oficial de la NASA, el Sol generó cuatro erupciones fuertes, captadas por el Observatorio de Dinámica Solar.

Este fenómeno, conocido como erupciones solares, consiste en poderosas explosiones de energía que pueden afectar principalmente las comunicaciones por radio.

También pueden dañar redes eléctricas y señales de navegación. La NASA advierte que estas erupciones representan un riesgo tanto para las naves espaciales como para los astronautas.

Las erupciones fueron clasificadas por la NASA del siguiente modo: la primera fue catalogada como X1.0; la segunda, X8.1; la tercera, X2.8; y la cuarta, X1.6.

The Sun emitted a strong solar flare on Feb. 3, peaking at 9:08 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of the event, which was classified as X1.5. https://t.co/gHptBKDzqk pic.twitter.com/prkVqTWE8O — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) February 3, 2026

“La clase X denota las erupciones más intensas, mientras que el número proporciona más información sobre su fuerza”, explicó la NASA.

Por su parte, el Centro de Predicción del Clima Espacial, de la Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA, en inglés), indicó que desde el 30 de enero se han producido 21 erupciones solares de clase C, 38 de clase M y cinco de clase X, la más alta en cuanto a potencia.

The Sun emitted four strong solar flares on Feb 1. and Feb. 2. The flares peaked at 7:33 a.m. ET, 6:37 p.m. ET, and 7:36 p.m. ET on Feb. 1, and 3:14 a.m. ET on Feb. 2. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of the events, which were classified as X1.0, X8.1, X2.8, and… pic.twitter.com/Wm6V18xC6B — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) February 2, 2026

La entidad informó que la erupción X8.1 estuvo acompañada de una eyección de masa coronal, la cual provocará efectos indirectos cerca de la Tierra los días 5 y 6 de febrero.

