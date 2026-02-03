Internacional
Los detalles de las explosiones solares más potentes que ha registrado la NASA en los últimos años
Entre el pasado 1 y 2 de febrero la NASA registró fuertes explosiones solares, las cuales fueron capturadas en imágenes por el Observatorio de Dinámica Solar.
El sol sale sobre la dársena de giro del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, el 21 de mayo de 2023. (Foto Prensa Libre: AFP)
Mediante varias imágenes, la NASA informó que el Sol emitió una serie de llamaradas potentes entre el 1 y el 2 de febrero, las más fuertes registradas en los últimos años.
De acuerdo con la página oficial de la NASA, el Sol generó cuatro erupciones fuertes, captadas por el Observatorio de Dinámica Solar.
Este fenómeno, conocido como erupciones solares, consiste en poderosas explosiones de energía que pueden afectar principalmente las comunicaciones por radio.
También pueden dañar redes eléctricas y señales de navegación. La NASA advierte que estas erupciones representan un riesgo tanto para las naves espaciales como para los astronautas.
Las erupciones fueron clasificadas por la NASA del siguiente modo: la primera fue catalogada como X1.0; la segunda, X8.1; la tercera, X2.8; y la cuarta, X1.6.
“La clase X denota las erupciones más intensas, mientras que el número proporciona más información sobre su fuerza”, explicó la NASA.
Por su parte, el Centro de Predicción del Clima Espacial, de la Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA, en inglés), indicó que desde el 30 de enero se han producido 21 erupciones solares de clase C, 38 de clase M y cinco de clase X, la más alta en cuanto a potencia.
La entidad informó que la erupción X8.1 estuvo acompañada de una eyección de masa coronal, la cual provocará efectos indirectos cerca de la Tierra los días 5 y 6 de febrero.
Lea también: Los videos que muestran el exitoso rescate de la tripulación Crew-11 tras volver a la Tierra