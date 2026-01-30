Luna de nieve 2026: cuándo será la luna llena de febrero y el calendario lunar del año

Febrero comenzará con uno de los fenómenos favoritos de los amantes de la astronomía: la luna llena. Esta luna se distingue por ser la que marca el inicio del Año Nuevo lunar, símbolo de gran importancia en la cultura china.

También llamada luna de nieve, su llegada en esta época permite a curiosos y entusiastas contemplar el esplendor del satélite natural. National Geographic destaca que esta luna aparecerá el 1 de febrero.

El Mundo indica que la luna llena de febrero fue llamada luna de nieve porque coincide con la temporada de nevadas. Este nombre fue otorgado por los nativos norteamericanos, quienes designaron 12 nombres distintos a las fases más visibles de la luna.

Otros la llamaban luna del hambre, debido a que durante las nevadas escaseaban los alimentos, lo que afectaba a las comunidades. Según el calendario de la NASA, las fases lunares continuarán así:

Cuarto menguante: 9 de febrero

Luna nueva: 17 de febrero

Cuarto creciente: 24 de febrero

National Geographic explica que la luna llena de febrero estuvo cerca de ser una superluna, fenómeno que solo ocurre cuando coincide con el perigeo —el punto más cercano entre la Tierra y su satélite—, el cual sucederá el 30 de enero.

Otras lunas llenas de 2026

Las páginas Astronomy y National Geographic comparten el calendario de las próximas lunas llenas de 2026, así como sus denominaciones según el popular Almanaque del viejo granjero:

Luna de gusano: 3 de marzo

Luna rosa: 2 de abril

Luna de las flores: 1 de mayo

Luna azul: 31 de mayo

Luna de fresa: 29 de junio

Luna de ciervo: 29 de julio

Luna de esturión: 28 de agosto

Luna de maíz: 26 de septiembre

Luna del cazador: 26 de octubre

Luna de castor: 24 de noviembre

Luna fría: 24 de diciembre

Eclipses de 2026

Los amantes de la astronomía también podrán ser testigos de importantes fenómenos celestes, entre ellos, eclipses solares y lunares. Según National Geographic, están previstos al menos cuatro eclipses: