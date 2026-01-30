Ciencia
Luna de nieve 2026: cuándo será la luna llena de febrero y el calendario lunar del año
El satélite natural de la Tierra iluminará el cielo con la luna llena de febrero, conocida como luna de nieve. Conozca aquí el calendario de lunas llenas y eclipses de 2026.
Así se vio la primera luna llena desde Zaragoza, España . La luna llena de Nieve llegara a principios de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Febrero comenzará con uno de los fenómenos favoritos de los amantes de la astronomía: la luna llena. Esta luna se distingue por ser la que marca el inicio del Año Nuevo lunar, símbolo de gran importancia en la cultura china.
También llamada luna de nieve, su llegada en esta época permite a curiosos y entusiastas contemplar el esplendor del satélite natural. National Geographic destaca que esta luna aparecerá el 1 de febrero.
El Mundo indica que la luna llena de febrero fue llamada luna de nieve porque coincide con la temporada de nevadas. Este nombre fue otorgado por los nativos norteamericanos, quienes designaron 12 nombres distintos a las fases más visibles de la luna.
Otros la llamaban luna del hambre, debido a que durante las nevadas escaseaban los alimentos, lo que afectaba a las comunidades. Según el calendario de la NASA, las fases lunares continuarán así:
- Cuarto menguante: 9 de febrero
- Luna nueva: 17 de febrero
- Cuarto creciente: 24 de febrero
National Geographic explica que la luna llena de febrero estuvo cerca de ser una superluna, fenómeno que solo ocurre cuando coincide con el perigeo —el punto más cercano entre la Tierra y su satélite—, el cual sucederá el 30 de enero.
Otras lunas llenas de 2026
Las páginas Astronomy y National Geographic comparten el calendario de las próximas lunas llenas de 2026, así como sus denominaciones según el popular Almanaque del viejo granjero:
- Luna de gusano: 3 de marzo
- Luna rosa: 2 de abril
- Luna de las flores: 1 de mayo
- Luna azul: 31 de mayo
- Luna de fresa: 29 de junio
- Luna de ciervo: 29 de julio
- Luna de esturión: 28 de agosto
- Luna de maíz: 26 de septiembre
- Luna del cazador: 26 de octubre
- Luna de castor: 24 de noviembre
- Luna fría: 24 de diciembre
Eclipses de 2026
Los amantes de la astronomía también podrán ser testigos de importantes fenómenos celestes, entre ellos, eclipses solares y lunares. Según National Geographic, están previstos al menos cuatro eclipses:
- Eclipse solar anular: programado para el 17 de febrero, será visible en la Antártida y de forma parcial en el sur de Argentina, Chile y África.
- Eclipse lunar total: previsto para el 3 de marzo, será visible en Australia, el oeste de Asia y América.
- Eclipse solar total: uno de los fenómenos más esperados; podrá observarse de forma total en España, Groenlandia, el Ártico e Islandia, y de forma parcial en el oeste de África y Europa.
- Eclipse parcial de luna: será visible en zonas de Europa, América y África el 28 de agosto.