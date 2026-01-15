Los videos que muestran el exitoso rescate de la tripulación Crew-11 tras volver a la Tierra

Este 15 de enero, cuatro tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) amerizaron en el océano Pacífico, luego de que la misión que tenían asignada se interrumpiera debido a complicaciones de salud de uno de los miembros.

La NASA afirmó que el regreso a la Tierra de la tripulación no constituye una situación de emergencia, aunque no precisó mayores detalles sobre la identidad del astronauta enfermo ni el padecimiento que presentaba.

Es la primera vez que se lleva a cabo una evacuación médica desde la EEI.

De acuerdo con imágenes en vivo de la NASA, los astronautas se desacoplaron de la EEI a las 22.20 horas GMT del miércoles 14 de enero.

Posteriormente, a las 00.41 (8.41 horas GMT), la cápsula Dragon de SpaceX, en la que viajaban los astronautas, amerizó frente a las costas de San Diego.

Dragon and @NASA’s Crew-11 return to Earth, splashing down off the coast of California pic.twitter.com/Kc7c6VX14A — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2026

Varios videos en redes sociales muestran cómo la cápsula viajaba por el cielo nocturno, lo que causó sorpresa entre muchos usuarios, ya que algunos pensaron que se trataba de una constelación.

Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc — NASA (@NASA) January 15, 2026

Además, la NASA compartió otro video en el que se observa cómo la cápsula ameriza en el Pacífico y desciende lentamente con la ayuda de paracaídas.

That’s not a shooting star.



Crew-11 astronauts coming back to Earth from ISS. Spotted over Los Angeles.

pic.twitter.com/y1dCeCUCE4 — Curiosity (@MAstronomers) January 15, 2026

"Todos estamos bien. Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos", dijo, por su parte, Fincke, uno de los astronautas, en un mensaje en redes sociales esta semana.

was able to see crew-11 return over San Jose pic.twitter.com/ESYrc6uAz4 — AnDrew Levers (@andrew_levers) January 15, 2026

"Fue una decisión deliberada para permitir que las evaluaciones médicas adecuadas se realicen en Tierra, donde existe toda la capacidad diagnóstica. Es la decisión correcta, aunque tenga un punto agridulce", añadió.

Los miembros de la misión, llamada Crew-11, llegaron a la EEI a principios de agosto y debían permanecer en la estación hasta mediados de febrero, cuando serían relevados por otra tripulación.

Lea también: ¿Por qué el cometa 3I/ATLAS llama tanto la atención? Esto explica la Nasa