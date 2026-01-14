Cómo será el regreso de la tripulación Crew-11 a la Tierra por complicaciones médicas, según la NASA

Debido a una emergencia médica que involucra a uno de los cuatro tripulantes de la misión espacial Crew-11, la NASA tomó la decisión de adelantar el regreso de los astronautas, el cual está previsto para este 14 de enero.

Es la primera vez que la Estación Espacial Internacional (EEI) tendrá una misión de este tipo en su historia, la cual consistirá en desacoplar la Crew-11 de la EEI, con un amerizaje frente a California.

Tanto la NASA como SpaceX no quisieron detallar la identidad del astronauta enfermo por razones de privacidad, aunque sí precisaron que se encuentra “estable”.

En un principio, la Crew-11 se acopló a la EEI a principios de agosto del 2025, y se tenía previsto que regresara a la Tierra a principios del 2026, luego de efectuar una misión de seis meses de duración.

Sin embargo, la misión será cancelada; esta incluía la primera caminata espacial del 2026.

More photos from today's Falcon 9 launch of Dragon and Crew-11 to the @Space_Station pic.twitter.com/A6c2s7tHyB — SpaceX (@SpaceX) August 1, 2025

“Los gerentes de la misión continúan monitoreando las condiciones en el área de recuperación, pues el desacople de la nave Dragón de SpaceX depende de la preparación de la nave espacial, el alistamiento del equipo de recuperación, el clima, el estado del mar y otros factores”, afirmó la EEI.

Por otro lado, el lanzamiento de la Crew-12 desde Florida, siguiente misión de rotación de tripulación en la estación espacial, está programado para mediados de febrero.

The departure of our @SpaceX Crew-11 mission from the @Space_Station is targeted for Wednesday, Jan. 14, at 5:05pm ET (2205 UTC). How to watch: https://t.co/2ZKM9HTSPn pic.twitter.com/YX78Zzuf8Z — NASA (@NASA) January 14, 2026

Es casi inédito que una enfermedad obligue a acortar una misión espacial completa, pues el último caso ocurrió en 1985, antes de la existencia de la EEI, cuando una misión soviética se canceló porque su comandante, Vladimir Vasyutin, sufrió en el espacio una prostatitis aguda, lo que adelantó dos meses el regreso.

