La NASA anuncia el regreso de la Crew-11 por complicaciones médicas y analiza nueva estrategia

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha anunciado el retorno adelantado de la misión espacial Crew-11, debido a complicaciones de salud de los astronautas que se encuentran en la EEI.

Esta decisión se da pocos días después de que se pospusiera la primera caminata espacial del 2026, tras detectarse molestias médicas en uno de los astronautas. Pese a ello, Jared Isaacman, administrador de la NASA, afirmó en una rueda de prensa que la decisión de regresar a la tripulación “no está relacionada con los preparativos de la caminata espacial”.

Las misiones anunciadas el pasado 7 de enero, que contemplaban dos caminatas espaciales para mejorar el suministro de energía solar y apoyar la futura desorbitación segura del laboratorio orbital, enfrentaron contratiempos con la suspensión de la primera actividad.

En horas de la tarde de ese mismo miércoles, la NASA anunció oficialmente la suspensión de la caminata programada para el 8 de enero, en la cual Mike Fincke y Zena Cardman buscarían preparar el canal de alimentación 2A para la instalación futura de paneles solares desplegables en la EEI.

Finalmente, la agencia espacial confirmó que “ha decidido regresar a la misión Crew-11 a la Tierra antes de lo planeado, debido a la preocupación médica de un miembro de la tripulación”.

El comunicado oficial detalla que la NASA ha decidido adelantar el retorno de la Crew-11 de SpaceX, mientras los equipos monitorean un problema médico en uno de los integrantes que actualmente reside y trabaja en la EEI.

Junto con esta medida, la agencia espacial también indicó que se están evaluando las fechas de regreso de la Crew-11, las cuales se darán a conocer en los próximos días. Según la nota oficial, se “prevé tomar una decisión sobre la fecha de regreso de la Crew-11 en los próximos días”.

Ante la contingencia, también se informó que la NASA analiza, junto con SpaceX y sus socios internacionales, las opciones disponibles para anticipar el lanzamiento de la misión Crew-12.

En cuanto a la segunda caminata espacial, las autoridades no han anunciado su suspensión ni cambio de fecha, por lo que, hasta el momento, se mantiene para el jueves 15 de enero fuera de la EEI, con la participación de dos astronautas de la agencia.

Este evento está programado para transmitirse en vivo desde las 5.40 horas EST (4.40 horas de Guatemala) por NASA+, Amazon Prime y el canal oficial de YouTube de la NASA, ya que será la primera caminata del 2026.