El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: así fue su paso y qué se sabe de su trayectoria futura

Ciencia

El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: así fue su paso y qué se sabe de su trayectoria futura

En su recorrido por el espacio, el cometa 3I/ATLAS tuvo su acercamiento más cercano a la Tierra este viernes, según reportes astronómicos de Rusia. Esto es lo que se sabe sobre su trayectoria.

El cometa 3I/ATLAS llegó desde más allá del sistema solar y, antes de proseguir su viaje por el espacio, el próximo día 19 alcanzará su punto más cercano a la Tierra, unos 270 millones de kilómetros, momento que los mayores telescopios aprovecharán para estudiar esta especie de "eslabón perdido". Este objeto no supone ningún peligro, pues pasará al doble de la distancia que separa la Tierra del Sol, y para verlo hará falta un telescopio de mediano tamaño. A pesar de algunas teorías que han circulado, sus características, color, velocidad y dirección "coinciden con lo que esperamos de un cometa", indica la Nasa estadounidense en su web.-EFE/NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA)***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)******SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

El cometa 3I/ATLAS alcanzó su paso más cercano a la tierra este 19 de diciembre. (Foto Prensa Libre: EFE)

Uno de los fenómenos astronómicos que marcaron el 2025, sin duda, fue la trayectoria del cometa 3I/ATLAS, que, desde su descubrimiento el 1 de julio del 2025, ha captado la atención de astrónomos y científicos ante su acercamiento a la Tierra.

Finalmente, el punto máximo de esta trayectoria se dio este viernes 19 de diciembre, según detalló el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia, en horas de la madrugada en Guatemala.

Según los científicos, el cometa —que tiene un núcleo de entre 10 y 30 kilómetros y proviene de las afueras del sistema solar— alcanzó su máximo acercamiento a la Tierra y continuó su trayectoria en dirección a otros planetas del sistema solar, según detalla la Academia de Ciencias de Rusia.

De acuerdo con los cálculos hechos por los astrónomos rusos, el 3I/ATLAS cruzó su punto más próximo a la Tierra a las 7.16 horas de Moscú (22.16 horas de Guatemala), con una distancia de 268 millones 918 mil kilómetros.

El Laboratorio indicó que se trató de “una distancia enorme desde el punto de vista de la escala terrestre, pero absolutamente ínfima desde el punto de vista de las distancias interestelares”.

En cuanto al paso del 3I/ATLAS, los astrónomos rusos destacaron que su trayectoria futura podría continuar en dirección al planeta Júpiter, al que se acercaría el próximo 16 de marzo del 2026, y podría llegar a una distancia de unos 53 millones de kilómetros.

Los científicos destacan que, luego de su paso por Júpiter, el cometa se alejará de su órbita y desaparecerá completamente de la visión de los telescopios terrestres.

¿Qué es el 3I/ATLAS?

Según destaca la NASA, este cometa es el tercer objeto descubierto hasta ahora que proviene del exterior de nuestro sistema solar.

“Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital. (Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol). Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar”, destaca el portal de ciencia de la NASA.

La Estación Espacial Internacional de la NASA destacó que el cometa interestelar 3I/ATLAS realizó su paso más cercano a la Tierra este 19 de diciembre, ¡a unos 274 millones de kilómetros de distancia.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

3I/Atlas Cometa Espacio exterior NASA 
