El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: así fue su paso y qué se sabe de su trayectoria futura

Uno de los fenómenos astronómicos que marcaron el 2025, sin duda, fue la trayectoria del cometa 3I/ATLAS, que, desde su descubrimiento el 1 de julio del 2025, ha captado la atención de astrónomos y científicos ante su acercamiento a la Tierra.

Finalmente, el punto máximo de esta trayectoria se dio este viernes 19 de diciembre, según detalló el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia, en horas de la madrugada en Guatemala.

Según los científicos, el cometa —que tiene un núcleo de entre 10 y 30 kilómetros y proviene de las afueras del sistema solar— alcanzó su máximo acercamiento a la Tierra y continuó su trayectoria en dirección a otros planetas del sistema solar, según detalla la Academia de Ciencias de Rusia.

De acuerdo con los cálculos hechos por los astrónomos rusos, el 3I/ATLAS cruzó su punto más próximo a la Tierra a las 7.16 horas de Moscú (22.16 horas de Guatemala), con una distancia de 268 millones 918 mil kilómetros.

El Laboratorio indicó que se trató de “una distancia enorme desde el punto de vista de la escala terrestre, pero absolutamente ínfima desde el punto de vista de las distancias interestelares”.

En cuanto al paso del 3I/ATLAS, los astrónomos rusos destacaron que su trayectoria futura podría continuar en dirección al planeta Júpiter, al que se acercaría el próximo 16 de marzo del 2026, y podría llegar a una distancia de unos 53 millones de kilómetros.

We're continuing to observe the interstellar comet 3I/ATLAS as it heads out of our solar system.



Have questions about the comet? Join us Friday, Dec. 19 for a 3I/ATLAS @Reddit AMA with NASA experts:

Los científicos destacan que, luego de su paso por Júpiter, el cometa se alejará de su órbita y desaparecerá completamente de la visión de los telescopios terrestres.

3I/ATLAS INTERSTELLAR MYSTERY ALEST



The latest image of 3I/ATLAS, captured by Toni Scarmato, reveals a striking color shift from green to gold — a change that likely signals a major slowdown in offgassing activity. The outer coma has faded dramatically



The outer coma has faded dramatically, potentially… pic.twitter.com/ChdOSUUAqf — 3I/ATLAS updates (@Defence12543) December 19, 2025

¿Qué es el 3I/ATLAS?

Según destaca la NASA, este cometa es el tercer objeto descubierto hasta ahora que proviene del exterior de nuestro sistema solar.

“Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital. (Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol). Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar”, destaca el portal de ciencia de la NASA.

Interstellar comet 3I/ATLAS made its closest pass to Earth on Dec. 19—about 170 million miles away! Check out these stunning shots of four other comets captured from the station since 2023.

La Estación Espacial Internacional de la NASA destacó que el cometa interestelar 3I/ATLAS realizó su paso más cercano a la Tierra este 19 de diciembre, ¡a unos 274 millones de kilómetros de distancia.