Bajas temperaturas en Florida retrasan el lanzamiento de Artemis II hacia la órbita lunar

Al igual que el resto del país, el estado de Florida atraviesa una ola de frío invernal, acompañada de una disminución inusual de las temperaturas y de vientos poco habituales en esta región del sureste de Estados Unidos.

La NASA señaló a esta “inusual erupción ártica” como la responsable de modificar el cronograma del lanzamiento y de que “el viernes 6 y el sábado 7 de febrero ya no sean fechas viables”.

La ventana de lanzamiento de Artemis II hacia la órbita lunar se postergó dos días, hasta el 8 de febrero, debido a un reajuste en la carga de combustible del cohete por las inusuales bajas temperaturas en Florida, informó la NASA el viernes 30 de enero.

“Debido al mal tiempo, planeamos cargar combustible en nuestro cohete lunar Artemis II el lunes 2 de febrero (no este sábado 31 de enero como estaba previsto) en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Con este ajuste, la fecha de lanzamiento más temprana posible es el domingo 8 de febrero”, informó en un comunicado la agencia espacial estadounidense.

La carga de combustible es uno de los pasos previos al lanzamiento, al igual que el ensayo general con lluvia, que una vez realizado permitirá precisar la fecha exacta del despegue.

El ensayo en frío (Wet Dress Rehearsal) es una prueba previa al lanzamiento real en el que se demuestra la capacidad de cargar más de 700.000 galones de propelentes criogénicos en el cohete, ejecutar una cuenta regresiva completa y practicar la descarga segura del combustible, todo ello sin tripulación a bordo.

Durante varios ensayos de cuenta regresiva se pondrá a prueba la capacidad del equipo de lanzamiento para detener, reanudar y reciclarla en distintos puntos de los últimos 10 minutos del conteo, conocidos como la cuenta terminal.

En paralelo, los cuatro integrantes de la misión —que transportará a la primera mujer, al primer afroamericano y al primer canadiense a la órbita lunar— permanecen en cuarentena en las instalaciones de la NASA en Houston, Texas.

Son el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman; los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, en inglés), Jeremy Hansen.

El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, el especialista de la misión Artemis II de la NASA Jeremy Hansen, la astronauta de la NASA y especialista de la misión Artemis II Christina Koch, el astronauta de la NASA y piloto de Artemis II Victor Glover y el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II Reid Wiseman observan durante el traslado del cohete lunar de última generación de la NASA, el cohete Space Launch System (SLS) con la cápsula tripulada Orion, a la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., el 17 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: Jim WATSON / AFP)



Los cuatro acumulan 661 días de experiencia en el espacio y 12 caminatas espaciales. Su misión será alcanzar la órbita lunar, rodear el satélite y regresar a la Tierra en diez días.

El lanzamiento de Artemis II marcará el regreso de la humanidad a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando los astronautas del Apolo 12 abandonaron la superficie de la Luna, en la última misión de ese tipo.