Calendario lunar 2026: fechas de lunas llenas, eclipses y eventos astronómicos

Los cielos nocturnos del 2026 brindarán diversos espectáculos para los amantes de la astronomía.

Entre lunas llenas, superlunas, eclipses, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias, el año estará repleto de eventos astronómicos, muchos de los cuales serán visibles tanto en el continente americano como en Guatemala.

Este año, entre los fenómenos destacados, se podrá apreciar la luna azul, un evento que suele producirse cada dos años y medio. Aunque no está relacionado con la tonalidad del satélite, se trata de una luna “extra” dentro de una estación que normalmente tiene cuatro lunas llenas, según la NASA.

El cielo nocturno del 2026 también ofrecerá una luna de sangre, fenómeno en el cual la Luna adquiere un tono rojo anaranjado debido a un eclipse lunar.

A continuación, le presentamos el calendario lunar del 2026, según el sitio Skylive:

Febrero

1 de febrero: Luna llena

8 de febrero: Cuarto menguante

17 de febrero: Luna nueva. Ese día también ocurrirá un eclipse solar anular que, según Infobae, mostrará el típico “anillo de fuego” y será visible en el sur de Argentina, Chile y en amplias zonas del sur de África.

24 de febrero: Cuarto creciente

Marzo

3 de marzo: Luna llena. Esa noche se producirá un eclipse total de Luna que será visible en Guatemala.

11 de marzo: Cuarto menguante

19 de marzo: Luna nueva

25 de marzo: Cuarto creciente

Abril

2 de abril: Luna llena

10 de abril: Cuarto menguante

17 de abril: Luna nueva

24 de abril: Cuarto creciente

Mayo

1 de mayo: Luna llena

9 de mayo: Cuarto menguante

16 de mayo: Luna nueva

23 de mayo: Cuarto creciente

31 de mayo: Luna llena

Junio

8 de junio: Cuarto menguante

15 de junio: Luna nueva

21 de junio: Cuarto creciente

30 de junio: Luna llena

Julio

7 de julio: Cuarto menguante

14 de julio: Luna nueva

21 de julio: Cuarto creciente

29 de julio: Luna llena

Agosto

6 de agosto: Cuarto menguante

12 de agosto: Luna nueva. Ese mismo día, según Infobae, se observará una alineación de seis planetas: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. También ocurrirá un eclipse solar total, visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal.

20 de agosto: Cuarto creciente

28 de agosto: Luna llena. Durante esta fase se registrará un eclipse lunar parcial que cubrirá hasta el 96% del disco lunar, tornándolo de un tono anaranjado oscuro. Será visible en América, el océano Pacífico, África, Europa y Oriente Medio.

Septiembre

4 de septiembre: Cuarto menguante

11 de septiembre: Luna nueva

18 de septiembre: Cuarto creciente

26 de septiembre: Luna llena

Octubre

3 de octubre: Cuarto menguante

10 de octubre: Luna nueva

18 de octubre: Cuarto creciente

26 de octubre: Luna llena

Noviembre

1 de noviembre: Cuarto menguante

9 de noviembre: Luna nueva

17 de noviembre: Cuarto creciente

24 de noviembre: Luna llena

Diciembre