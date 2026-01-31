Ciencia
Calendario lunar 2026: fechas de lunas llenas, eclipses y eventos astronómicos
El 2026 traerá a los cielos de Guatemala eclipses totales, luna azul, luna de sangre y alineaciones planetarias que convertirán cada mes en una cita con el universo.
Vista de la luna llena en Jerusalén, Israel en enero 2026. El calendario lunar de 2026 convertirá el cielo de Guatemala en un escenario de eclipses, lunas extraordinarias y encuentros planetarios. (Foto Prensa Libre: EFE/ Abir Sultan)
Los cielos nocturnos del 2026 brindarán diversos espectáculos para los amantes de la astronomía.
Entre lunas llenas, superlunas, eclipses, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias, el año estará repleto de eventos astronómicos, muchos de los cuales serán visibles tanto en el continente americano como en Guatemala.
Este año, entre los fenómenos destacados, se podrá apreciar la luna azul, un evento que suele producirse cada dos años y medio. Aunque no está relacionado con la tonalidad del satélite, se trata de una luna “extra” dentro de una estación que normalmente tiene cuatro lunas llenas, según la NASA.
El cielo nocturno del 2026 también ofrecerá una luna de sangre, fenómeno en el cual la Luna adquiere un tono rojo anaranjado debido a un eclipse lunar.
A continuación, le presentamos el calendario lunar del 2026, según el sitio Skylive:
Febrero
- 1 de febrero: Luna llena
- 8 de febrero: Cuarto menguante
- 17 de febrero: Luna nueva. Ese día también ocurrirá un eclipse solar anular que, según Infobae, mostrará el típico “anillo de fuego” y será visible en el sur de Argentina, Chile y en amplias zonas del sur de África.
- 24 de febrero: Cuarto creciente
Marzo
- 3 de marzo: Luna llena. Esa noche se producirá un eclipse total de Luna que será visible en Guatemala.
- 11 de marzo: Cuarto menguante
- 19 de marzo: Luna nueva
- 25 de marzo: Cuarto creciente
Abril
- 2 de abril: Luna llena
- 10 de abril: Cuarto menguante
- 17 de abril: Luna nueva
- 24 de abril: Cuarto creciente
Mayo
- 1 de mayo: Luna llena
- 9 de mayo: Cuarto menguante
- 16 de mayo: Luna nueva
- 23 de mayo: Cuarto creciente
- 31 de mayo: Luna llena
Junio
- 8 de junio: Cuarto menguante
- 15 de junio: Luna nueva
- 21 de junio: Cuarto creciente
- 30 de junio: Luna llena
Julio
- 7 de julio: Cuarto menguante
- 14 de julio: Luna nueva
- 21 de julio: Cuarto creciente
- 29 de julio: Luna llena
Agosto
- 6 de agosto: Cuarto menguante
- 12 de agosto: Luna nueva. Ese mismo día, según Infobae, se observará una alineación de seis planetas: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. También ocurrirá un eclipse solar total, visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal.
- 20 de agosto: Cuarto creciente
- 28 de agosto: Luna llena. Durante esta fase se registrará un eclipse lunar parcial que cubrirá hasta el 96% del disco lunar, tornándolo de un tono anaranjado oscuro. Será visible en América, el océano Pacífico, África, Europa y Oriente Medio.
Septiembre
- 4 de septiembre: Cuarto menguante
- 11 de septiembre: Luna nueva
- 18 de septiembre: Cuarto creciente
- 26 de septiembre: Luna llena
Octubre
- 3 de octubre: Cuarto menguante
- 10 de octubre: Luna nueva
- 18 de octubre: Cuarto creciente
- 26 de octubre: Luna llena
Noviembre
- 1 de noviembre: Cuarto menguante
- 9 de noviembre: Luna nueva
- 17 de noviembre: Cuarto creciente
- 24 de noviembre: Luna llena
Diciembre
- 1 de diciembre: Cuarto menguante
- 9 de diciembre: Luna nueva
- 17 de diciembre: Cuarto creciente
- 24 de diciembre: Luna llena
- 31 de diciembre: Cuarto menguante