Luna de sangre 2026: fechas y detalles del eclipse lunar total que será visible en Guatemala

El año 2026 estará marcado por eclipses lunares plenamente observables, lluvias de meteoros con condiciones favorables, conjunciones planetarias y las oposiciones de los planetas gigantes, además de hitos relevantes en la exploración del Sistema Solar. Estos fenómenos ofrecen una oportunidad privilegiada para la divulgación científica, la observación del cielo y la comprensión de los procesos físicos, dice la Universidad Nacional Autónoma de México.

Uno de los eventos más relevantes del año ocurrirá el 3 de marzo, cuando se registre un eclipse total de Luna, plenamente visible en algunos países en los que se incluye Guatemala.

La ingeniera Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), explica que el fenómeno ocurrirá en el amanecer del 3 de marzo. Iniciará como eclipse penumbral a las 2.44 horas, avanzará a parcial a las 3.50 horas y alcanzará la fase total a las 5.04 horas. Según la NASA, durante esta fase el satélite natural adquirirá un tono rojo anaranjado, motivo por el cual también se le conoce como “luna de sangre”.

Esta vez se podrá observar justo cuando la Luna se oculta, ya que el máximo del eclipse será a las 5.33 horas y finalizará a las 6.02 horas. Para apreciarlo es importante ubicarse en un lugar con horizonte despejado hacia el oeste, como la costa o zonas abiertas entre montañas. En otros países también será posible verlo, y en algunos casos incluso se observará por más tiempo.

El eclipse será visible desde Canadá hasta Chile y Argentina, aunque en algunas zonas de América del Sur solo se verá de forma parcial.

Pero, ¿por qué sucede este fenómeno? Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, y esta última atraviesa la sombra proyectada por nuestro planeta. En el caso de un eclipse total, la Luna pasa por la umbra, que es la parte más oscura de esa sombra.

Cuando la Luna entra en la umbra, se tiñe de un color rojo anaranjado. Este efecto se debe a la misma razón por la que el cielo es azul y los atardeceres, rojizos. La luz solar, que parece blanca, en realidad está compuesta por un espectro de colores. La luz azul se dispersa fácilmente al atravesar la atmósfera terrestre, mientras que la roja viaja con más dirección y llega hasta la superficie lunar.

“Durante un eclipse lunar, la Luna se ve roja o naranja porque toda la luz solar que no está bloqueada por nuestro planeta se filtra por una gruesa porción de la atmósfera terrestre en su camino hacia la Luna. Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre ella”, detalla la NASA.

La intensidad del color también puede variar: mientras más contaminación haya en la atmósfera, más oscura se verá la Luna; si el cielo está más limpio, el tono rojizo será más brillante.

A diferencia de los eclipses solares, que requieren protección visual, un eclipse total de Luna es completamente inofensivo. Se puede observar a simple vista, aunque el uso de binoculares o telescopio permite apreciarlo con mayor detalle.

Cada año ocurre al menos un eclipse total de Luna, pero no todos son visibles desde los mismos lugares.