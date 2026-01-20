Museo Miraflores: Cuándo será la primera noche de observación astronómica 2026 y cómo asistir

Edgar Castro Bathen, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo y representante de la Unión Astronómica Internacional en Guatemala, presentará una charla titulada Plutón: ¿es planeta o no?. Esta será parte de la primera noche de observación, que se realizará el sábado 24 de enero, en el Museo Miraflores.

Los amantes de las estrellas y planetas también podrán observar la Luna y Orión —una de las constelaciones más reconocidas— desde la terraza del edificio, junto a los miembros de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA).

Entre las curiosidades de estos asuntos, destacan las principales teorías sobre la formación de la Luna, las cuales describen que gran parte de su composición provino de la Tierra. Además, Orión puede observarse en todo el mundo gracias a su posición en la bóveda celeste. Por ello, los asistentes podrán conocer más al respecto y plantear sus preguntas a los expertos.

La actividad se llevará a cabo de 18 a 21 horas. A continuación, compartimos más detalles:

Fecha:

Sábado 24 de enero de 2026

Hora:

De 18 a 21 horas

Lugar:

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11

Precio:

Q45

Venta de entradas:

Instalaciones del Museo Miraflores

