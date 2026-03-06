Barbie Dream Team: el homenaje que hace Mattel por el Día de la Mujer

Manteniendo su creencia de que “las niñas pueden ser lo que quieran ser”, Mattel anunció el lanzamiento del Barbie Dream Team (Equipo de Ensueño), una colección especial que busca honrar a mujeres excepcionales que han roto barreras en distintas industrias.

El lanzamiento se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer y rinde tributo a mujeres que han destacado en el deporte, la ciencia y el arte, quienes se convierten en modelos de inspiración para niñas y jóvenes.

“El sueño es real y tenemos el equipo para demostrarlo. Antes del Día Internacional de la Mujer, Barbie se enorgullece de anunciar nuestro primer Equipo de Ensueño Barbie, honrando a ocho mujeres de todo el mundo que han abierto el camino para las futuras generaciones de niñas al lograr avances históricos en sus áreas elegidas”, publicó la marca en las redes sociales de Mattel y Barbie.

La colección llamó especial atención por incluir distintas nacionalidades, entre ellas una mexicana. Se trata de Regina Sirvent Alvarado, piloto profesional que se ha convertido en referente del automovilismo latinoamericano y en la primera mujer latina en ganar una carrera en un serial tipo NASCAR a escala mundial.

A la colección se suman las estadounidenses Kellie Gerardi, astronauta, investigadora y científica; Serena Williams, tenista con 23 títulos de Grand Slam y empresaria; la británica Chloe Kelly, referente del futbol femenino; y Stephanie Gilmore, surfista profesional.

Con las nuevas barbies, Mattel también ha inmortalizado a la alemana Helene Fischer, conocida por ser una de las artistas pop más influyentes de Europa; la polaca Zoja Skubis, la escaladora más joven de su país en conquistar el Everest; y Smriti Mandhana, destacada jugadora de críquet y pionera de ese deporte en India.

“Al honrar sus logros, esperamos inspirar a las niñas de todo el mundo a perseguir sus pasiones con valentía”, dijo Nathan Baynard, vicepresidente y director global de Barbie en Mattel.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que la marca desarrolla durante marzo para visibilizar historias inspiradoras y reforzar su mensaje de empoderamiento femenino.

Además del lanzamiento de las muñecas, Mattel anunció la creación del Barbie Dream Fest, evento que se llevará a cabo a finales de mes en Florida, con la participación de ponentes como la tenista Serena Williams, la jugadora de baloncesto Angel Reese y la ingeniera de la NASA Swati Mohan.