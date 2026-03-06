¿Cuándo se celebra el Día de la Mujer en Guatemala en el 2026? Origen, actividades y datos de la situación de la mujer

Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, las mujeres conmemorarán el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo de 2026, una jornada dedicada a visibilizar la lucha de quienes en el pasado iniciaron el camino hacia la igualdad de género y los derechos, así como de quienes continúan impulsando cambios para las generaciones futuras.

Aunque se han registrado avances, el panorama para las mujeres continúa marcado por desafíos en los ámbitos social, político, económico y laboral. Datos de Naciones Unidas destacan que actualmente solo el 64% de las mujeres cuentan con los derechos jurídicos de los que gozan los hombres en todo el mundo.

Cada 8 de marzo, niñas, jóvenes y adultas participan en movimientos, actividades culturales y consignas sociales para visibilizar la lucha por la igualdad. Trabajadoras, estudiantes y mujeres en distintos ámbitos buscan que los derechos se cumplan y se ejerzan plenamente, según destaca Naciones Unidas.

De acuerdo con esta organización, ningún país ha cerrado por completo las brechas legales entre hombres y mujeres, y aún persisten desafíos en áreas fundamentales de la vida, como el trabajo, el dinero, la seguridad, la familia, la propiedad, la movilidad, los negocios y la jubilación. En varios de estos ámbitos, las leyes continúan perjudicando sistemáticamente a las mujeres.

La ONU señala que este año la conmemoración hace un llamado a derribar las barreras que obstaculizan la igualdad y el acceso a la justicia para niñas y mujeres a escala internacional. Expertos de la organización advierten que, si el ritmo de cambio se mantiene como hasta ahora, se necesitarán 286 años para cerrar las brechas de protección jurídica.

Incluso en el 2026, según Naciones Unidas, aún existen países cuyas leyes permiten el matrimonio infantil, lo que, según destacan, “erosiona el potencial de aproximadamente 12 millones de niñas cada año”.

La organización International Women’s Day señala que esta conmemoración es “un día para unir nuestras voces con las de personas de todo el mundo y expresar con claridad el mensaje por la igualdad de derechos”.

El origen de esta conmemoración se remonta a 1908, cuando unas 15 mil mujeres salieron a las calles de Nueva York para exigir reducción de la jornada laboral, mejores salarios y el derecho al voto, en respuesta a las precarias condiciones laborales y sociales de la época.

“El suceso histórico que fue clave en la institución de esta conmemoración fue la huelga de mujeres obreras que ocurrió en Estados Unidos, donde varias trabajadoras fallecieron a raíz de un incendio en una fábrica de camisas de Nueva York”, señalan datos hemerográficos de Prensa Libre, donde se cita a Ana Silvia Monzón, de la organización Voces de Mujeres.

El origen de esta conmemoración está ligado a la búsqueda de la reivindicación de los derechos laborales de las mujeres y la igualdad. Sin embargo, según la organización International Women’s Development Agency (IWDA), aún persisten desafíos para alcanzar plenamente estos objetivos.

“El Día Internacional de la Mujer es un día para reconocer cuánto hemos avanzado en materia de igualdad de género y cuánto nos queda por recorrer”, agrega la organización.

El primer Día Internacional de la Mujer se celebró en 1911, cuando más de un millón de personas participaron en manifestaciones en distintos países de Europa, destaca la IWDA.

Día Internacional de la Mujer. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)