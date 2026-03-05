Escenario
Música de cámara y talento femenino en un concierto por el Día de la Mujer
El debut de la Camerata Femenina de la Orquesta Sinfónica Nacional llega con un concierto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer.
La Camerata Femenina de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, ofrecerá un concierto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. (Foto Prensa Libre: Cortesía Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala)
La Camerata Femenina de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala hará su debut en un concierto especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Será una velada de música de cámara para celebrar el talento, la sensibilidad y la fuerza de las mujeres en este arte.
El concierto será el martes 10 de marzo, a las 19.30 horas, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Las entradas tienen un costo de Q50 y están disponibles en este link.
Fecha:
Viernes 13 de marzo de 2026
Hora:
19.30 horas
Lugar:
Teatro de Cámara Hugo Carrillo, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81 zona 1.
Precio:
Q50, boletos disponibles en este link.
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí