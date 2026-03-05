Música de cámara y talento femenino en un concierto por el Día de la Mujer

Escenario

Música de cámara y talento femenino en un concierto por el Día de la Mujer

El debut de la Camerata Femenina de la Orquesta Sinfónica Nacional llega con un concierto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer.

|

time-clock

La Camerata Femenina de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, ofrecerá un concierto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. (Foto Prensa Libre: Cortesía Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala)

La Camerata Femenina de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala hará su debut en un concierto especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Será una velada de música de cámara para celebrar el talento, la sensibilidad y la fuerza de las mujeres en este arte.

El concierto será el martes 10 de marzo, a las 19.30 horas, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Las entradas tienen un costo de Q50 y están disponibles en este link.

LECTURAS RELACIONADAS

Día de la Mujer

Día Internacional de la Mujer: cuándo se conmemora y qué actividades se celebran en Guatemala en el 2026

chevron-right
Festival La Galería de Las Musas

La Galería de Las Musas 2026: El Festival creado para conmemorar, visibilizar y dar voz al empoderamiento femenino

chevron-right

Fecha:

Viernes 13 de marzo de 2026

Hora:

19.30 horas

Lugar:

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81 zona 1.

Precio:

Q50, boletos disponibles en este link.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Concierto sinfónico Día Internacional de la Mujer  Qué hacer en Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS