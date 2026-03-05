Música de cámara y talento femenino en un concierto por el Día de la Mujer

La Camerata Femenina de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala hará su debut en un concierto especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Será una velada de música de cámara para celebrar el talento, la sensibilidad y la fuerza de las mujeres en este arte.

El concierto será el martes 10 de marzo, a las 19.30 horas, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Las entradas tienen un costo de Q50 y están disponibles en este link.

Fecha:

Viernes 13 de marzo de 2026

Hora:

19.30 horas

Lugar:

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81 zona 1.

Precio:

Q50, boletos disponibles en este link.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

