La Galería de Las Musas 2026: El Festival creado para conmemorar, visibilizar y dar voz al empoderamiento femenino

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, varias artistas guatemaltecas unieron talento, esfuerzos y su arte, para celebrar la primera edición de un festival creado especialmente para conmemorar, visibilizar y dar voz al empoderamiento femenino.

Sofi Miranda, una compositora, instrumentista y cantante nacional, comenzó con la idea de este proyecto hace aproximadamente ocho años, pero evaluó varios aspectos necesarios y hasta estar convencida de ofrecer un evento de calidad, decidió emprender y producir la primera edición.

“En Guatemala hay muchas mujeres artistas a quienes admiro y en algún momento soñé hacer algo en conjunto. En la rama musical, que es en la que me muevo, he conocido a excelentes cantantes, guitarristas, y músicas en general. Entonces pensé en crear un evento que nos permitiera compartir lo que tanto disfrutamos”, dijo Miranda.

Su carrera como compositora comenzó en el 2012. Sin embargo, en el 2017 decidió tomar la música como profesión y a partir de entonces se ha presentado en varios recintos culturales y ha interpretado algunos covers y varias canciones originales, con las que ha mostrado su calidad interpretativa y musical.

De acuerdo con Miranda, el Festival La Galería de Las Musas surgió con la finalidad de apoyar y difundir el arte femenino en varias ramas.

“Quería hacer un proyecto que permitiera abrir una plataforma a las mujeres, para que difundieran su arte y, al momento de interpretar sus éxitos en el escenario, existiera como un tipo de galería viviente en donde pintoras, artesanas, escultoras y diseñadoras, expusieran su talento. Entonces fue como surgió el nombre de La Galería de las Musas. Además, será un festival porque se sumaron muchas artistas”, indicó Miranda.

La cantante y compositora guatemalteca añadió que el Festival La Galería de las Musas es un espacio donde el arte, la música y la energía colectiva se unen para honrar la fuerza y la creatividad de cada mujer.

“Porque cuando una mujer canta, crea y se expresa, inspira a muchas más, y porque juntas sonamos más fuerte”, agregó.

Qué incluirá el Festival La Galería de Las Musas

En la primera edición del festival se incluirán talleres, mercado artesanal y se podrá disfrutar de la propuesta sonora de varias cantautoras.

Talleres

Taller de Tejido con Tusa, impartido por la Asociación Las Palmas (grupo de lideresas mujeres de Patzún).

Taller de Music Business, impartido por Marielos Cabrera de Danta Music

Otras actividades

Mercado artesanal: Venta de artesanías hechas por mujeres de la asociación.

Venta de artesanías hechas por mujeres de la asociación. Food Trucks

La propuesta musical

Varias cantautoras expondrán sus creaciones en el escenario.

1.⁠ ⁠Dahirani

Dahirani. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival La Galería de Las Musas)

2.⁠ ⁠Esperanza Aguilón

⁠Esperanza Aguilón. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival La Galería de Las Musas)

3.⁠ ⁠Marité

⁠Marité. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival La Galería de Las Musas)

4.⁠ ⁠Dulcinea

⁠Dulcinea. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival La Galería de Las Musas)

5.⁠ ⁠Luvel

Luvel. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival La Galería de Las Musas)

6.⁠ ⁠Meli Donis

⁠Meli Donis. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival La Galería de Las Musas)

7.⁠ ⁠Sofi Miranda

Sofi Miranda. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival La Galería de Las Musas)

8.⁠ ⁠Elvi

Elvi. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival La Galería de Las Musas)

9.⁠ ⁠Andrea Alvarenga

Andrea Alvarenga. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival La Galería de Las Musas)

10. Mercedes Escobar

Mercedes Escobar. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mercedes Escobar)

Fecha

La primera edición del Festival La Galería de Las Musas se realizará el domingo 8 de octubre del 2026.

Hora

El festival se celebrará de 12 a 20 horas.

Lugar

Cervecería 14 (Km 51.5 RN10, camino a San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja)

Admisión

La admisión será gratuita.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.