Día Internacional de la Mujer: cuándo se conmemora y qué actividades se celebran en Guatemala en el 2026

Más que realzar la belleza o delicadeza de las mujeres, el Día Internacional de la Mujer se estableció para reconocer su valía y la lucha que, a lo largo de la historia, ha permitido garantizar sus derechos y abrirles espacio en campos que antes eran exclusivos para los hombres.

El 8 de marzo de 1857, trabajadoras de una fábrica textil salieron a las calles para manifestar por las difíciles condiciones laborales, ya que sus salarios llegaban a ser menos de la mitad de lo que percibían los hombres.

La protesta marcó un precedente y, con el pasar de los años, las manifestaciones se fueron replicaron en distintos lugares para exigir igualdad salarial, reducción de la jornada laboral, mejores condiciones de trabajo y el derecho al voto.

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, celebrada en Dinamarca, se proclamó el Día Internacional de la Mujer. La conmemoración se realizó el 19 de marzo del año siguiente en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza, en defensa de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, un trágico incendio cobró la vida de más de 140 trabajadoras en una fábrica textil de Nueva York.

El 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano (8 de marzo en el calendario gregoriano), durante la Revolución rusa, movimientos de mujeres salieron a manifestar bajo el lema “Pan y paz”. Como resultado, obtuvieron el derecho al voto.

Este suceso aumentó el interés por las condiciones laborales de las mujeres y fortaleció la lucha por garantizar sus derechos. A lo largo de las siguientes décadas, distintas organizaciones se unieron a esta causa.

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer.

Actividades conmemorativas en Guatemala

En recuerdo de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, marzo se ha convertido en un mes dedicado a ellas. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, Guatemala también ha preparado actividades para conmemorar esta fecha.

Marchas de Cuaresma y Semana Santa

Concierto de marchas de compositoras guatemaltecas, interpretadas por la Sección Femenina de la Banda de Música Fúnebre.

Fecha: jueves 5 de marzo

jueves 5 de marzo Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Vida, zona 1

Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Vida, zona 1 Entrada: gratuita, con previo registro

Súper clase de zumba para mujeres

Actividad en conmemoración del Día de la Mujer.

Fecha: viernes 6 de marzo

viernes 6 de marzo Hora: 10 a 11 horas

10 a 11 horas Lugar: Centro Deportivo Gerona, 15 avenida 13-52, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Centro Deportivo Gerona, 15 avenida 13-52, zona 1 de la Ciudad de Guatemala Entrada: gratuita

International Women’s Day

Conferencias, talleres y mentorías impartidas por expertas nacionales e internacionales de la industria tecnológica.

Fecha: viernes 6 y sábado 7 de marzo

viernes 6 y sábado 7 de marzo Hora: 8 a 13 horas

8 a 13 horas Lugar: campus central de la Universidad Galileo, zona 10

campus central de la Universidad Galileo, zona 10 Entrada: gratuita

Polifonía Lila

Encuentro de poesía y narrativa de mujeres.

Fecha: sábado 7 de marzo

sábado 7 de marzo Hora: 11 y 16 horas

11 y 16 horas Lugar: Casa Cultural Q’anil, 5a. avenida 2-54, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Casa Cultural Q’anil, 5a. avenida 2-54, zona 1 de la Ciudad de Guatemala Entrada: gratuita

Concierto de la Marimba Qawinaqel

La agrupación está integrada exclusivamente por mujeres.

Fecha: sábado 7 de marzo

sábado 7 de marzo Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Centro Cultural de Escuintla, 9a. calle y 3a. avenida, zona 1 de Escuintla

Centro Cultural de Escuintla, 9a. calle y 3a. avenida, zona 1 de Escuintla Entrada: gratuita

Colazo de la Muñeca

Tour en bicicleta solo para mujeres.

Fecha: domingo 8 de marzo

domingo 8 de marzo Hora: 9 a 11.30 horas

9 a 11.30 horas Lugar: Fun Tours, 2 calle 6-35, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Fun Tours, 2 calle 6-35, zona 1 de la Ciudad de Guatemala Entrada: gratuita

Día de las Mujeres

Conferencias y conciertos de Laura Toffano.

Fecha: domingo 8 de marzo

domingo 8 de marzo Hora: 15 a 19 horas

15 a 19 horas Lugar: Alegría Café, 7a. avenida norte 2-2, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Alegría Café, 7a. avenida norte 2-2, Antigua Guatemala, Sacatepéquez Entrada: gratuita

Cine hecho por mujeres

Conversatorio y proyección de María.

Fecha: jueves 12 de marzo

jueves 12 de marzo Hora: 18.30 horas

18.30 horas Lugar: Jardín de la Alianza Francesa de Guatemala, 5a. calle 10-55, zona 13, finca La Aurora

Jardín de la Alianza Francesa de Guatemala, 5a. calle 10-55, zona 13, finca La Aurora Entrada: gratuita

Grito de poder

Festival poético artístico con la participación de 10 poetas de Guatemala y Quetzaltenango.