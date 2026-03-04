Día Internacional de la Mujer: cuándo se conmemora y qué actividades se celebran en Guatemala en el 2026

Día Internacional de la Mujer: historia del 8 de marzo y agenda de actividades en Guatemala 2026
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que reconoce la lucha histórica de las mujeres por hacer valer sus derechos.
En las marachas por las principales calles de la ciudad, las mujeres exigen mejoras laborales y el resguardo de sus derechos. (Foto: Hemeroteca PL)
Más que realzar la belleza o delicadeza de las mujeres, el Día Internacional de la Mujer se estableció para reconocer su valía y la lucha que, a lo largo de la historia, ha permitido garantizar sus derechos y abrirles espacio en campos que antes eran exclusivos para los hombres.
El 8 de marzo de 1857, trabajadoras de una fábrica textil salieron a las calles para manifestar por las difíciles condiciones laborales, ya que sus salarios llegaban a ser menos de la mitad de lo que percibían los hombres.
La protesta marcó un precedente y, con el pasar de los años, las manifestaciones se fueron replicaron en distintos lugares para exigir igualdad salarial, reducción de la jornada laboral, mejores condiciones de trabajo y el derecho al voto.
En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, celebrada en Dinamarca, se proclamó el Día Internacional de la Mujer. La conmemoración se realizó el 19 de marzo del año siguiente en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza, en defensa de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, un trágico incendio cobró la vida de más de 140 trabajadoras en una fábrica textil de Nueva York.
El 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano (8 de marzo en el calendario gregoriano), durante la Revolución rusa, movimientos de mujeres salieron a manifestar bajo el lema “Pan y paz”. Como resultado, obtuvieron el derecho al voto.
Este suceso aumentó el interés por las condiciones laborales de las mujeres y fortaleció la lucha por garantizar sus derechos. A lo largo de las siguientes décadas, distintas organizaciones se unieron a esta causa.
En 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer.
Actividades conmemorativas en Guatemala
En recuerdo de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, marzo se ha convertido en un mes dedicado a ellas. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, Guatemala también ha preparado actividades para conmemorar esta fecha.
Marchas de Cuaresma y Semana Santa
Concierto de marchas de compositoras guatemaltecas, interpretadas por la Sección Femenina de la Banda de Música Fúnebre.
- Fecha: jueves 5 de marzo
- Hora: 18 horas
- Lugar: Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Vida, zona 1
- Entrada: gratuita, con previo registro
Súper clase de zumba para mujeres
Actividad en conmemoración del Día de la Mujer.
- Fecha: viernes 6 de marzo
- Hora: 10 a 11 horas
- Lugar: Centro Deportivo Gerona, 15 avenida 13-52, zona 1 de la Ciudad de Guatemala
- Entrada: gratuita
International Women’s Day
Conferencias, talleres y mentorías impartidas por expertas nacionales e internacionales de la industria tecnológica.
- Fecha: viernes 6 y sábado 7 de marzo
- Hora: 8 a 13 horas
- Lugar: campus central de la Universidad Galileo, zona 10
- Entrada: gratuita
Polifonía Lila
Encuentro de poesía y narrativa de mujeres.
- Fecha: sábado 7 de marzo
- Hora: 11 y 16 horas
- Lugar: Casa Cultural Q’anil, 5a. avenida 2-54, zona 1 de la Ciudad de Guatemala
- Entrada: gratuita
Concierto de la Marimba Qawinaqel
La agrupación está integrada exclusivamente por mujeres.
- Fecha: sábado 7 de marzo
- Hora: 15 horas
- Lugar: Centro Cultural de Escuintla, 9a. calle y 3a. avenida, zona 1 de Escuintla
- Entrada: gratuita
Colazo de la Muñeca
Tour en bicicleta solo para mujeres.
- Fecha: domingo 8 de marzo
- Hora: 9 a 11.30 horas
- Lugar: Fun Tours, 2 calle 6-35, zona 1 de la Ciudad de Guatemala
- Entrada: gratuita
Día de las Mujeres
Conferencias y conciertos de Laura Toffano.
- Fecha: domingo 8 de marzo
- Hora: 15 a 19 horas
- Lugar: Alegría Café, 7a. avenida norte 2-2, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
- Entrada: gratuita
Cine hecho por mujeres
Conversatorio y proyección de María.
- Fecha: jueves 12 de marzo
- Hora: 18.30 horas
- Lugar: Jardín de la Alianza Francesa de Guatemala, 5a. calle 10-55, zona 13, finca La Aurora
- Entrada: gratuita
Grito de poder
Festival poético artístico con la participación de 10 poetas de Guatemala y Quetzaltenango.
- Fecha: domingo 22 de marzo
- Hora: 9.30 a 11.30 horas
- Lugar: Auditorio Miguel Ángel Asturias, Casa de la Cultura de Occidente, zona 1 de Quetzaltenango
- Entrada: gratuita