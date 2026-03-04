Cuidado: estos artículos domésticos podrían matar a su mascota

Consulta: A mi gata le encanta picotear plantas de interior y flores cortadas, y a veces vomita una o dos horas después. ¿Puedo dejarla hacerlo? ¿Hay otros venenos domésticos de los que deba preocuparme?

Con la llegada de la Pascua, aumenta la posibilidad de que su gato o perro se exponga a toxinas provenientes de flores cortadas, chocolate y plantas en maceta como las palmeras de sagú. Pero el peligro que representan los artículos del hogar para las mascotas va mucho más allá de la temporada navideña de primavera.

Otros productos que pueden enfermar a su mascota incluyen las pasas, el ibuprofeno y las monedas. En el caso de algunos venenos, retrasar una visita al veterinario unas pocas horas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La lista de posibles venenos para las mascotas es larga, pero aquí le presentamos lo que necesita saber sobre algunas de las toxinas domésticas más comunes y mortales.

Gatos

Aunque la gama de venenos para los gatos tiende a ser más limitada que para los perros (en parte porque la mayoría de los gatos son más exigentes con lo que comen), los gatos tienden a tener peores resultados porque son mucho más sensibles a los venenos que los perros y las personas.

Lirios. Las plantas de lirio, como los lirios de día, los lirios estrella, los lirios asiáticos, los lirios tigre, los lirios de Pascua y los lirios orientales, son extremadamente venenosas para los gatos.

Un simple mordisco a una hoja o un pétalo puede provocar daño renal rápido con pérdida de apetito, vómitos, sialorrea, letargo y, en ocasiones, signos neurológicos como tropiezos, temblores y convulsiones.

Aunque los gatos suelen recuperarse con tratamiento en un plazo de 24 a 48 horas tras la exposición, una vez que se desarrolla insuficiencia renal, muchos gatos afectados mueren.

Según Larry Cowgill, profesor de nefrología veterinaria en la Universidad de California en Davis, incluso el polen, los estambres y los pétalos que se caen de los estantes pueden ser tóxicos.

"Si un gato simplemente camina sobre el polen y se lame las patas, puede sufrir insuficiencia renal y la muerte", explicó.

Analgésicos de venta libre. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), especialmente el ibuprofeno, también son tóxicos para los gatos. El simple hecho de chupar una cápsula de ibuprofeno puede provocar insuficiencia renal rápida y la muerte.

"Debido a la tendencia a producir medicamentos con sabor para mascotas, hemos estado tratando a cada vez más gatos que consumen AINE para perros, como el carprofeno", dijo Cowgill.

Los gatos también son muy susceptibles a la intoxicación por acetaminofén, que causa daño hepático y afecta la capacidad de la sangre para transportar oxígeno (metahemoglobinemia). Los gatos afectados presentan encías marrones, amarillas o de color turbio, y presentan debilidad, dificultad respiratoria y, en ocasiones, hinchazón de la cara y las patas. No existe una dosis segura de acetaminofén para gatos; tan solo 50 mg pueden ser suficientes para causar la muerte.

Medicamentos contra pulgas y garrapatas para perros. Los piretroides como la permetrina, presentes en algunos medicamentos contra pulgas y garrapatas destinados exclusivamente a perros, son tóxicos para los gatos. Incluso el contacto con un perro en casa tratado con un producto tópico de aplicación localizada puede provocar síntomas neurológicos en el gato (generalmente temblores, sacudidas y salivación).

Perros

Debido a que los perros comen prácticamente cualquier cosa, tienen más probabilidades de envenenarse que los gatos; alrededor del 90 por ciento de los casos denunciados a la Línea de ayuda para casos de envenenamiento de mascotas en Estados Unidos son perros.

Uvas y pasas. La ingestión de uvas y pasas puede causar daño renal en perros, aunque según Steven Epstein, profesor de urgencias y cuidados intensivos de la Universidad de California en Davis, la mayoría de los perros tratados tienen un buen pronóstico.

Algunos perros comen grandes cantidades de uvas o pasas sin problemas; otros pueden morir tras ingerir menos de un puñado de pasas. Sin embargo, al igual que ocurre con los lirios y los gatos, una vez que se produce un daño renal, solo la mitad de los perros sobreviven.

Durante décadas, la causa de la insuficiencia renal canina causada por las uvas y las pasas ha sido un misterio. Las investigaciones sobre micotoxinas, metales pesados, pesticidas y taninos han sido, bueno, infructuosas.

Recientemente, la Línea de Ayuda para Envenenamiento de Mascotas identificó una enfermedad idéntica en perros que ingirieron grandes cantidades de crémor tártaro (un perro comió plastilina casera) o vainas o pasta de tamarindo (usada en platillos del sudeste asiático).

El denominador común es el ácido tartárico, presente en el crémor tártaro, las vainas de tamarindo, las uvas y las pasas; de hecho, el crémor tártaro es un subproducto de la vinificación. Las variaciones en la reacción individual de los perros a los tartratos podrían explicar por qué algunos perros pueden ingerir uvas y pasas sin problemas, mientras que otros mueren.

Xilitol. Este edulcorante, presente en productos horneados, chicles, mentas, mantequilla de cacahuete, barritas dietéticas, bebidas en polvo y algunos productos dentales para humanos (como pasta de dientes y enjuague bucal), puede causar niveles bajos de azúcar en sangre e insuficiencia hepática, con letargo, vómitos y debilidad que suelen aparecer en 24 horas.

Otros alimentos. El chocolate (especialmente el chocolate negro), la cebolla y el ajo también pueden causar enfermedades graves. Es más probable que la cebolla y el ajo causen problemas en perros pequeños. (Una vez traté a un chihuahua con intoxicación por cebolla después de que comiera mucha comida china para llevar).

Medicamentos para humanos. Al igual que en el caso de los gatos, el ibuprofeno o el acetaminofén pueden ser tóxicos para los perros, aunque generalmente se requieren dosis más altas para causarles enfermedades. Otros medicamentos problemáticos para humanos incluyen suplementos de vitamina D, cremas de estrógeno, antidepresivos y otros medicamentos recetados, así como drogas recreativas como el cannabis y las anfetaminas.

Palmas de sagú en maceta. Aunque las semillas de estas populares plantas de interior son las más tóxicas, los perros pueden envenenarse al ingerir cualquier parte de la planta; el simple hecho de morder una fronda puede causar la muerte.

Los síntomas pueden aparecer en cuestión de horas e incluyen letargo, disminución del apetito, vómitos y diarrea (que puede ser grave y con sangre), indicios de insuficiencia hepática (coloración amarillenta de la piel, los ojos y las encías) y, en casos graves, signos neurológicos como tropiezos o convulsiones.

Cebo para ratas. La mayoría de los cebos para ratas contienen compuestos que impiden la coagulación de la sangre (raticidas anticoagulantes como la brometalina), pero algunos contienen vitamina D3 (colecalciferol). Los cebos con vitamina D3 aumentan los niveles de calcio en la sangre, lo que a su vez provoca la mineralización de los tejidos y la muerte, convirtiendo a los animales en piedra. Las mascotas pueden morir tras ingerir el cebo o roedores envenenados.

Zinc. La ingestión de objetos que contienen zinc provoca daño a los glóbulos rojos y anemia. Los centavos acuñados después de 1982 son la fuente doméstica más común de zinc, pero también se encuentra en otros objetos. (Recientemente vimos a un perro con intoxicación por zinc tras ingerir una pieza metálica de Monopoly).

¿Cómo se tratan las mascotas envenenadas?

Los veterinarios suelen tratar a los perros y gatos que han ingerido venenos domésticos con fluidoterapia intravenosa y descontaminación gastrointestinal (induciendo el vómito con medicamentos y administrando una suspensión de carbón activado).

En animales con toxicidades graves, la diálisis puede utilizarse para tratar la insuficiencia renal y extraer sustancias tóxicas de la sangre, previniendo daños mayores. Dependiendo del veneno, también podrían ser necesarios otros tratamientos y medidas de apoyo (como transfusiones de oxígeno y hemoderivados).

¿Cómo puede reducir la posibilidad de que su mascota se envenene?

Familiarícese con los 20 principales venenos para perros y gatos en su estado y manténgalos fuera del alcance de las mascotas.

Si prefiere flores frescas y plantas de interior vivas a las artificiales, busque floristerías con productos aptos para mascotas (que puede encontrar en línea). Elija estas opciones si quiere enviar regalos a amigos, familiares o compañeros de trabajo que también tengan mascotas.

Guarde siempre los medicamentos para mascotas y humanos bajo llave en un armario. Dispénselos sobre el lavabo. Si se caen al suelo, recójalos inmediatamente. Administre a las mascotas medicamentos para humanos solo si su veterinario los ha recetado.

Si tiene perros y gatos, use productos en perros solo si también son seguros para gatos. Revise la etiqueta si lo compró en una tienda de mascotas o en línea.

Si su mascota se enferma y existe la posibilidad de intoxicación, llame inmediatamente a su veterinario o a una línea de ayuda para intoxicaciones en mascotas y siga sus consejos.

Si no puede obtener ayuda por teléfono, lleve a su mascota a una clínica de urgencias abierta las 24 horas.