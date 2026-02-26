¿Se puede prevenir el autismo? Esto dicen los científicos  

La obstetra Jeanne Conry lleva mucho tiempo prestando atención a la "ventana de los 1300 días": los meses previos a la concepción hasta el segundo cumpleaños del niño. Los estudios demuestran que la nutrición y el estilo de vida durante este período pueden influir en el resultado del embarazo y la salud a largo plazo de los bebés. Conry comenzó a preguntarse si estos factores también podrían influir en el autismo.

Ahora está ayudando a liderar una iniciativa educativa destinada a alertar a las mujeres sobre su exposición a toxinas, estrés e infecciones durante esta ventana estrecha y trascendental, guiada por la idea de que lo que sucede entonces puede moldear sutilmente los óvulos o los espermatozoides y, a su vez, influir en el desarrollo de un niño mucho antes de que comience el embarazo.

“Cuanto más investigamos, más vínculos vemos entre diferentes exposiciones químicas y el autismo, así que si reducimos esos vínculos, idealmente reduciremos los casos”, dijo Conry.

Durante años, movimientos como este existieron al margen. Pero estudios recientes le están dando un nuevo impulso, planteando una pregunta provocadora que antes era casi tabú: ¿podrían realmente prevenirse algunos casos de autismo?

Un artículo revisado por pares, publicado en diciembre y que generó gran interés en la comunidad investigadora del autismo, argumenta que una cantidad asombrosa de casos de autismo, más de la mitad, podrían prevenirse con las intervenciones adecuadas. Propone una teoría de los "tres impactos" que sugiere que la susceptibilidad genética, combinada con la exposición ambiental y un período prolongado de estrés fisiológico, contribuye al autismo.

Por otra parte, dos estudios recientes descubrieron que los padres con los niveles más altos de una sensibilidad inusual a sustancias cotidianas, incluso en niveles bajos, medidos a través de patrones de síntomas autoinformados y cuestionarios validados, tenían entre dos y 5.7 veces más probabilidades de informar que tenían un hijo con autismo, lo que impulsó a los investigadores a instar a las parejas que intentan concebir a minimizar las exposiciones ambientales en sus hogares.

Ambas líneas de investigación se basan más en hipótesis que en evidencia establecida; la ciencia que vincula las exposiciones ambientales con el autismo sigue siendo preliminar, definida por correlaciones sugestivas más que por causalidad demostrable.

Aun así, las ideas están ayudando a impulsar un enfoque cultural más amplio sobre la salud previa a la concepción.

En Instagram y TikTok, un número creciente de influencers de bienestar han adoptado lo que llaman "trimestre cero", aconsejando a las mujeres —a menudo combinando consejos con base científica con afirmaciones en gran medida no comprobadas— que dejen de usar esmalte de uñas, tomen suplementos específicos, mediten y trabajen para reducir los niveles de cortisol antes de concebir. Libros con títulos como "La fórmula de la fertilidad", "La revolución de la preconcepción" y "9 meses no son suficientes" promueven la idea de que las mujeres tienen más control sobre la salud de sus fetos de lo que creen.

El renovado interés en el período preconcepcional surge en medio de una renovada atención nacional a las explicaciones ambientales del autismo. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha recibido numerosas críticas por afirmar que una toxina ambiental es responsable del aumento de las tasas de autismo y por describir la afección como una "enfermedad prevenible". Muchos investigadores del autismo cuestionaron estas afirmaciones, argumentando que el aumento de la prevalencia se explica de forma más plausible por la ampliación de los criterios de diagnóstico y una mayor concienciación, y que el autismo no es una enfermedad en absoluto, sino una forma de diversidad humana.

La idea de la prevención no solo promete claridad científica; también asigna responsabilidad. Si el autismo se configura no solo por la biología, sino también por condiciones ambientales sobre las que los gobiernos y las instituciones pueden influir, inevitablemente surgen cuestiones éticas incómodas.

David Beversdorf, profesor de la Universidad de Missouri que estudia el autismo y el estrés, apoya la recomendación de las principales sociedades médicas de que los ginecólogos/obstetras asesoren a las pacientes sobre dieta y ejercicio antes de la concepción. Sin embargo, se muestra reticente a extender esta orientación rutinaria a advertencias generales sobre exposiciones ambientales, alegando evidencia limitada y el riesgo de un consejo poco práctico o contraproducente.

"Aún no tenemos pruebas para decir qué hacer, lo que convierte el consejo en algo 'asustador'", dijo. "Me pondría nervioso llegar tan lejos".

Mil 300 días

Los aproximadamente tres años que abarcan los meses previos a la concepción, el embarazo y la primera infancia constituyen un período excepcionalmente sensible en el desarrollo humano, que puede cambiar la trayectoria de salud de una persona a lo largo de su vida. Investigaciones, financiadas en gran parte por los Institutos Nacionales de la Salud, han vinculado los hábitos y las exposiciones durante este período con la obesidad, el asma, los cánceres infantiles, la disminución de la inteligencia y la memoria de trabajo, y muchos otros problemas.

Uno de los estudios que ha atraído mucha atención recientemente es el de Robert Naviaux, investigador de la Universidad de California en San Diego, conocido por su trabajo con las mitocondrias, las centrales eléctricas de las células. Naviaux y su equipo abogan por una reformulación de la concepción del autismo: en lugar de considerarlo una condición genética prácticamente inmutable, sugieren que podría entenderse mejor como un síndrome metabólico e inflamatorio condicionado tanto por la biología como por el entorno.

En el centro de su teoría se encuentra la respuesta celular al peligro, un estado de supervivencia temporal desencadenado por la amenaza percibida.

Al activarse, las mitocondrias pasan de apoyar el crecimiento a señalar problemas, ralentizando el desarrollo para permitir la reparación. Naviaux y sus colegas afirman que surgen problemas cuando esta respuesta no se desactiva.

En un modelo de tres impactos, el riesgo de autismo surge cuando la vulnerabilidad genética se encuentra con un desencadenante ambiental temprano, seguido de una activación prolongada de la respuesta al peligro durante períodos críticos del desarrollo cerebral. El factor estresante podría ser una infección viral o una inflamación causada por la contaminación atmosférica. Desde esta perspectiva, el autismo refleja el desarrollo bajo estrés biológico crónico: un cerebro que se adapta a un mundo que, a nivel celular, nunca se siente del todo seguro.

Naviaux cree que determinar quién podría ser más susceptible al autismo (quizás mediante el análisis de variantes genéticas, biomarcadores metabólicos, escáneres cerebrales y exposiciones ambientales tempranas) podría abrir una ventana para la intervención, permitiendo a los médicos realizar cambios específicos antes de que el autismo emerja por completo.

A menudo establece un paralelo con la fenilcetonuria, o PKU, un trastorno metabólico poco común en el que el cuerpo no puede descomponer un aminoácido específico, lo que provoca convulsiones, discapacidad intelectual y otras complicaciones graves. Antes de que se comprendiera su causa, la PKU se consideraba intratable. Sin embargo, hoy en día se controla de forma rutinaria mediante la detección temprana, una dieta baja en proteínas estricta, fórmulas médicas especializadas y, en algunos casos, medicamentos. «La PKU es la razón de ser de la detección universal en recién nacidos», señaló Naviaux.

La lección, sostiene, no es que todos los niños estén en riesgo, sino que algunos son más sensibles que otros.

“La clave es la identificación temprana”, dijo. “Hay un subgrupo de niños que pueden ser especialmente sensibles a los cambios en su entorno”.

- - -

Intolerancia química

Una teoría relacionada sobre cómo puede desarrollarse el autismo comienza con los padres.

Claudia S. Miller, profesora emérita del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad de Texas en San Antonio, ha teorizado que el autismo, en algunos casos, podría estar relacionado con una exposición significativa a sustancias químicas por parte de uno o ambos padres, como el moho tóxico, que provoca una afección crónica conocida como intolerancia química. Las personas con intolerancia química, que los científicos creen que puede deberse a la señalización inmunitaria, la neuroinflamación, el estrés metabólico, la sensibilización del sistema nervioso o una combinación de estas, pueden desarrollar síntomas graves, como dolores de cabeza, fatiga y confusión, al exponerse a sustancias cotidianas como los limpiadores domésticos, reacciones que la mayoría de las personas no experimentan.

Miller sugiere que la intolerancia química involucra a los mastocitos, que actúan como primera respuesta del sistema inmunitario. Al ser activadas por sustancias químicas o virus, estas células liberan moléculas inflamatorias que producen reacciones similares a las de una alergia. Miller teoriza que esta respuesta inflamatoria podría, a su vez, alterar el desarrollo cerebral normal y provocar autismo.

En 2024, Miller y sus colegas publicaron un análisis que mostraba que en un grupo de casi ocho mil adultos estadounidenses, los padres con puntuaciones de intolerancia química en el percentil 10 superior tenían 5.7 veces más probabilidades de tener un hijo con autismo en comparación con aquellos en el percentil 10 inferior.

Estos hallazgos se replicaron en un estudio publicado en enero de 2026 en el Journal of Xenobiotics, que examinó a niños de cinco países. En Italia, India y Estados Unidos, los niños nacidos de padres con los niveles más altos de intolerancia química tenían un riesgo más del doble de autismo; en México, el riesgo era 1.9 veces mayor. No se encontró asociación en los datos japoneses, aunque los investigadores sugirieron que las diferencias culturales en el diagnóstico y la concienciación podrían haber influido en los resultados.

Ninguno de los estudios establece causalidad, pero Miller afirmó que ambos plantean suficientes dudas sobre una posible relación, por lo que en los últimos años ha colaborado con médicos para fomentar la detección de intolerancia química en futuros padres y ofrecer asesoramiento ambiental cuando corresponda. Señala que, con decenas de miles de sustancias químicas sintéticas presentes en productos cotidianos —muchas introducidas durante el auge de la industrialización tras la Segunda Guerra Mundial—, el número de posibles desencadenantes es enorme.

“Nuestro mundo es totalmente diferente a cuando nuestros abuelos eran más jóvenes”, dijo.

- - -

Momentos "Ajá"

Conry es un médico de las afueras de Sacramento que dirige la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, de la cual es miembro el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, una de las sociedades médicas más influyentes del país.

Ella recuerda que ha tenido varios momentos de revelación en su carrera en lo que respecta a la exposición ambiental y el embarazo, después de enterarse de los lápices labiales contaminados con plomo y los graves defectos de nacimiento en los bebés nacidos de mujeres que viven en comunidades agrícolas, y ha dedicado los últimos años a organizar seminarios, hablar en capacitaciones y otros eventos para educar a los médicos y pacientes sobre cómo minimizar las exposiciones tóxicas.

Conry cree que evaluar las exposiciones en el hogar, el trabajo y la comunidad debería ser una parte rutinaria de una consulta de fertilidad.

Ella dijo que la idea no es que los padres puedan –o deban– diseñar resultados perfectos, sino que pequeños cambios realizados a tiempo pueden cambiar las probabilidades en los márgenes.

Helen Tager-Flusberg, directora del Centro para la Excelencia en la Investigación del Autismo de la Universidad de Boston y fundadora de una coalición de científicos especializados en autismo que exige una investigación más rigurosa, afirmó que hay poca evidencia de que intervenciones específicas durante el período preconcepcional puedan marcar una diferencia significativa. Advirtió que centrarse en este período es prematuro, y posiblemente perjudicial, dadas las limitaciones actuales de la ciencia. Señaló el pasado, cuando tanto los investigadores como el público culparon erróneamente a las llamadas "madres refrigerador" (que eran frías o emocionalmente distantes) y a su crianza del autismo.

“Durante décadas hemos hecho demasiado como sociedad para que las mujeres sientan que la carga recae sobre ellas”, dijo.

Dijo que el mejor consejo para las mujeres que están considerando un embarazo no ha cambiado durante décadas: tomar vitaminas prenatales con ácido fólico, comer una dieta saludable, mantenerse en forma y evitar las drogas, el alcohol y el tabaco.

Tager-Flusberg afirmó que existe evidencia más sólida de otros factores de riesgo del autismo, uno de ellos la presencia de varios genes de alto impacto que exponen a algunos niños a una forma más grave de la enfermedad. ¿Debería permitirse a las mujeres realizar pruebas de detección de estos factores en el útero? Añadió que la relación entre la edad de los padres y el autismo es mucho más sólida que la encontrada para exposiciones como el BPA, los ftalatos y otros factores ambientales.

En teoría, la comunidad médica podría recomendar a las mujeres tener hijos entre los 20 y los 30 años y a los hombres antes de los 40 o principios de los 40 para reducir las tasas de autismo. Sin embargo, señaló que estas directrices plantean preocupaciones sociales más amplias sobre la autonomía reproductiva, la igualdad de género, las realidades económicas, así como el riesgo de estigmatizar a los padres mayores.

“Son territorios nuevos”, dijo, “y no estamos preparados como sociedad para pensar en ellos”.