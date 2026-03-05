El príncipe de la canción: Orquesta Sinfónica Nacional rinde homenaje a José José

Como homenaje al cantante mexicano José José, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá el concierto titulado “El príncipe de la canción”.

Bajo la dirección del maestro Ramiro Vivar y con la participación de Carlos Cuéllar como cantante solista invitado, la orquesta interpretará grandes éxitos como “Lo que no fue, no será”, “Almohada”, “La nave del olvido”, “40 y 20”, “Volcán” y “El triste”, entre otros.

La velada, llena de recuerdos y sentimientos, tendrá lugar el viernes 13 de marzo, a las 19 horas, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Los boletos estarán disponibles en taquilla el día del evento, con precios de Q70, Q100 y Q150.

Fecha:

Viernes 13 de marzo de 2026

Hora:

19 horas

Lugar:

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81 zona 1.

Precio:

Q70, Q100 y Q150; disponibles en taquilla el día del evento.

