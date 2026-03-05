Escenario
El príncipe de la canción: Orquesta Sinfónica Nacional rinde homenaje a José José
La Orquesta Sinfónica Nacional presentará el concierto “El príncipe de la canción”, en homenaje al cantante mexicano José José.
La Orquesta Sinfónica Nacional se presentará en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para este concierto especial con los éxitos de José José. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)
Como homenaje al cantante mexicano José José, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá el concierto titulado “El príncipe de la canción”.
Bajo la dirección del maestro Ramiro Vivar y con la participación de Carlos Cuéllar como cantante solista invitado, la orquesta interpretará grandes éxitos como “Lo que no fue, no será”, “Almohada”, “La nave del olvido”, “40 y 20”, “Volcán” y “El triste”, entre otros.
La velada, llena de recuerdos y sentimientos, tendrá lugar el viernes 13 de marzo, a las 19 horas, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Los boletos estarán disponibles en taquilla el día del evento, con precios de Q70, Q100 y Q150.
Fecha:
Viernes 13 de marzo de 2026
Hora:
19 horas
Lugar:
Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81 zona 1.
Precio:
Q70, Q100 y Q150; disponibles en taquilla el día del evento.
