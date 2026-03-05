El príncipe de la canción: Orquesta Sinfónica Nacional rinde homenaje a José José

Escenario

El príncipe de la canción: Orquesta Sinfónica Nacional rinde homenaje a José José

La Orquesta Sinfónica Nacional presentará el concierto “El príncipe de la canción”, en homenaje al cantante mexicano José José.

|

time-clock

La Orquesta Sinfónica Nacional se presentará en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para este concierto especial con los éxitos de José José. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Como homenaje al cantante mexicano José José, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá el concierto titulado “El príncipe de la canción”.

Bajo la dirección del maestro Ramiro Vivar y con la participación de Carlos Cuéllar como cantante solista invitado, la orquesta interpretará grandes éxitos como “Lo que no fue, no será”, “Almohada”, “La nave del olvido”, “40 y 20”, “Volcán” y “El triste”, entre otros.

La velada, llena de recuerdos y sentimientos, tendrá lugar el viernes 13 de marzo, a las 19 horas, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Los boletos estarán disponibles en taquilla el día del evento, con precios de Q70, Q100 y Q150.

LECTURAS RELACIONADAS

Gaby Moreno en Broadway

“Broadway se viste de gala por tenerla”: Ricardo Arjona envía mensaje a Gaby Moreno tras su debut en el exitoso musical “Hadestown”

chevron-right
Festival La Galería de Las Musas

La Galería de Las Musas 2026: El Festival creado para conmemorar, visibilizar y dar voz al empoderamiento femenino

chevron-right

Fecha:

Viernes 13 de marzo de 2026

Hora:

19 horas

Lugar:

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81 zona 1.

Precio:

Q70, Q100 y Q150; disponibles en taquilla el día del evento.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Concierto sinfónico  José José Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala Qué hacer en Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS