“Broadway se viste de gala por tenerla”: Ricardo Arjona envía mensaje a Gaby Moreno tras su debut en el exitoso musical “Hadestown”

Desde el 14 de enero último, la multipremiada cantante, compositora y productora guatemalteca, Gaby Moreno, indicó que formaría parte del elenco de Hadestown, un exitoso musical de Broadway.

De acuerdo con la producción, Hadestown se encuentra en su séptimo año y dará la bienvenida a un nuevo elenco principal que incluirá a Moreno, quien constantemente demuestra su destreza y alto nivel artístico.

“¿Quién hace brillar el sol del verano? La ganadora del Grammy, Gaby Moreno, se une a Hadestown como Perséfone”, se publicó en las redes sociales del musical exitoso de Broadway.

Además, la institución indicó que es un musical donde una canción puede cambiar el destino.

“Este aclamado musical de Anaïs Mitchell y la directora Rachel Chavkin ha ganado ocho premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical y el Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical”, destacó la institución.

Hadestown ha sido interpretado por un vibrante elenco de actores, cantantes, bailarines y músicos. Además, entrelaza dos historias míticas: la de los jóvenes soñadores Orfeo y Eurídice, y la del Rey Hades y la Reina Perséfone, que invita a un viaje inolvidable al inframundo y de regreso.

Gaby Moreno como Perséfone

Según información oficial, Hadestown es un musical que invita al público a imaginar cómo podría ser el mundo y Gaby Moreno tomará el papel de la Reina Perséfone.

Previo a su estreno, la artista guatemalteca y el sello Cosmica Artists compartieron imágenes de los ensayos. Además, con su participación en este destacado musical, Moreno demuestra que sigue conquistando a multitudes con su voz, estilo, calidad interpretativa y su propuesta sonora y escénica.

El debut

El pasado martes 3 de marzo, Moreno debutó oficialmente en un musical de Broadway con un rol protagónico.

La artista guatemalteca se unió al talento de la estrella de Disney Channel y Broadway Joshua Colley como "Orfeo", la estrella de cine y televisión Gary Dourdan como "Hades", el ganador de premios Tony y Grammy J. Harrison Ghee como "Hermes", y la estrella emergente de Broadway Jordan Tyson como "Eurídice".

“Comienza una nueva temporada en el Underground. Demos la bienvenida a Joshua Colley, Gary Dourdan, J. Harrison Ghee, Gaby Moreno y Jordan Tyson, quienes comienzan sus funciones esta noche en Broadway”, publicó la institución en redes sociales el 3 de marzo.

El debut de Moreno en Broadway quedó documentado por Billboard, la prestigiosa revista y compañía estadounidense que es considerada como la autoridad global en la industria musical.

“La cantante y compositora guatemalteca Gaby Moreno hizo su debut en Broadway interpretando a Persephone como parte del nuevo elenco del musical de Hadestown”, fue el texto con el que Billboard acompañó la publicación de un video del musical.

La felicitación de Ricardo Arjona

Tras el debut de Gaby Moreno en Hadestown, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona evidenció su emoción y se pronunció en redes sociales con un emotivo mensaje que dedicó a la destacada cantante, compositora y productora nacional.

“Gaby Moreno: La quiero mucho linda. Siempre orgulloso de usted”, publicó Arjona en una Storie (Historia) en Instagram.

Ricardo Arjona felicita a Gaby Moreno tras su debut en Broadway. (Foto Prensa Libre: https://instagram.com/ricardoarjona)

“Broadway se viste de gala por tenerla. Todo lo mejor”, agregó el cantautor guatemalteco.