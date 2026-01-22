Gaby Moreno interpreta versión de “Cucurrucucú Paloma” en el tráiler de la serie “Como agua para chocolate” de HBO Max

Este jueves 22 de enero, HBO reveló el tráiler oficial con el que anunció el estreno de la temporada final de la serie Como agua para chocolate.

De acuerdo con HBO, la temporada final de la serie estará disponible el próximo 15 de febrero en la plataforma de streaming HBO Max.

Sinopsis

Con el realismo mágico como pulso narrativo, esta reciente adaptación de HBO del aclamado libro de Laura Esquivel, nos sumerge en la apasionante historia de Tita y Pedro, cuyo amor desafía el deber y la tradición.

A través de recetas llenas de pasión, la serie celebra la juventud, el deseo y la sensualidad, convirtiendo la cocina en un espacio de resistencia al tiempo que ofrece una versión fresca y cautivadora para una nueva generación.

“¡CUCURRUCUCÚ! ¿Cómo no llorar con este amor que quema? La temporada final de #ComoAguaParaChocolate llega el 15 de febrero a HBO Max”, publicó HBO en sus perfiles en redes sociales y reveló el tráiler.

En el clip de 2.30 minutos, aparecen escenas de los capítulos finales que son acompañados con la versión de Cucurrucucú Paloma, de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno.

La canción es considerada como uno de los temas clásicos de México por su estilo huapango. Fue escrita por Tomás Méndez y ha sido interpretada por Lola Beltrán, Rocío Dúrcal, Luis Miguel y Lila Downs, entre otros.

Gaby Moreno publicó la versión de Cucurrucucú Paloma en el 2019, como sencillo. Además, ese tema apareció en el episodio 11 (God Bless America) de la séptima temporada de la serie Orange Is The New Black, de Netflix.

De acuerdo con especialistas en cine, producciones audiovisuales y música, la versión de Gaby Moreno se destaca por ser conmovedora y esa fue una de las razones por la que fue seleccionada para cerrar una esa escena clave de la temporada final de esa serie.

Ahora, ese tema protagoniza el anuncio de la temporada final de la serie Como agua para chocolate de HBO Max y celebridades como Salma Hayek, lo destacó.