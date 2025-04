Por qué José José se vuelve viral cada 20 de abril: la historia detrás del fenómeno

La voz de José José se apagó el 28 de septiembre de 2019. Pero, sus seguidores siguen dándole vida a través de sus canciones en especial en una fecha peculiar.

Cada año en el 20 de abril, sus seguidores en redes sociales lo conmemoran e incluso lo vuelven tendencia. La canción que se esucha en las redes sociales es Me vas a echar de menos, una pieza original de Rafael Pérez Botija, del álbum Promesas lanzado en 1986.

Una parte de la canción dice a una mujer que lo echará de menos cuando otro la abrace, y que eventualmente su suerte cambiará y las cosas empezarán a salirle mal.

“Y me estarás llamando cada 20 de abril

y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí

y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste

y no podrás fingir”, dice la canción.

Incluso algunos llaman a esta tendencia como “El día internacional de José José”. El artista fue conocido por éxitos como El amar y el querer, El triste y Lo pasado, pasado.

“José Rómulo Sosa Ortiz adoptó el nombre artístico de José José desde el momento mismo en que conoció a Olga Guillot, otra grandiosa de la canción romántica quien le aconsejó cambiarse el nombre: “Oye, chico, si quieres triunfar desde ahora te llamarás José José”, lo bautizó la extraordinaria cantante cubana”, consigna El Sol de México.

José José fue nominado unas nueves veces al Grammy y había vendido más de cien millones de discos. En el 2005 obtuvo el Grammy Latino a la Persona del Año.