Sofía Insua, la guatemalteca que actúa en “Law & Order: Organized Crime”, Temporada 5

La guatemalteca Sofía Insua continúa su carrera artística con su participación en la quinta temporada de la famosa serie Law & Order: Organized Crime, en la que interpreta a Luisa Díaz.

La reconocida serie, conocida también como Ley y orden: Crimen organizado, narra la historia del personaje Elliot Stabler, quien lucha contra redes criminales en Nueva York. En esta nueva temporada, la Unidad de Control del Crimen Organizado estará liderada por la sargento Ayanna Bell, quien lo apoyará.

En los primeros dos capítulos se integra como personaje Insua. En una entrevista por Zoom, la guatemalteca comenta que está orgullosa de formar parte de esta franquicia televisiva, que ha sido un trampolín para muchos actores. El caso es de una red de camioneros que participan en contrabando.

El proceso de admisión comenzó en agosto. A raíz de la pandemia, la mayoría de castings comienzan ahora con el envío de un video con la actuación. Al recibir su material, le confirmaron que seguía en el proceso.

Fue una sorpresa —relata— porque, regularmente, antes de enviar mi material lo repito muchas veces, pero en esta ocasión me estaba apoyando una persona que acabo de conocer y no quería molestarla, así que únicamente grabé dos veces y lo mandé... quizá esa sea la técnica, dice la guatemalteca, quien reside en Nueva York y que a finales de abril visitará Guatemala.

En septiembre 2024 ya estaba grabando, y unos meses después regresó para hacer ajustes en la edición, pues necesitaban que volviera a grabar su voz por algunos detalles técnicos.

Christopher Meloni, quien interpreta al detectiva Elliot Stabler junto a la guatemalteca Sofia Insua en el rodaje de los primeros dos episodios de la nueva temporada. (Foto Prensa Libre: cortesía Sofía Insua)

En el segundo 52 del vídeo promocional la guatemalteca aparece mientras está retenida de forma violenta.

¿Dónde ver la serie La ley y el orden: crimen organizado?

La quinta temporada de Ley y Orden: Crimen Organizado se estrenó el jueves 17 de abril de 2025, por el canal NBC.

Sofía Insua aparece en los primeros dos capítulos de la nueva temporada de Ley y Orden: Crimen organizado. (Foto Prensa Libre: cortesía NBC).

Pero, la emisión de toda la temporada ya no estará disponible por NBC, sino a partir de ahora por Peacock. Cada jueves llegará uno de los 10 episodios desde el 17 de abril hasta el 12 de junio. Por ahora ese contenido todavía no estará disponible para Guatemala.

Para América Latina, las cuatro primeras temporadas previas están en Disney Plus.

Las temporadas uno a la tres, los episodios están en Universal Plus.

¿En qué series ha participado la guatemalteca Sofía Insua?

La actriz y cantante guatemalteca es un talento nacional. En 2019 estuvo en una participación breve en la última temporada de la serie de Netflix, Orange is the New Black, además estuvo en un capítulo del programa de comedia Alternatino, en el canal de cable norteamericano Comedy Central, un programa del guatemalteco Arturo Castro.

Durante la pandemia Sofia Insua desarrolló un proyecto de una residencia artística en un teatro alemán HAU Hebbel am Ufer.

Además continúa como vocalista de Easy Easy en Guatemala y tiene actualmente su propio proyecto personal aLex vs. aLex.

Su proyecto personal incluso fue mencionado en Billboard a finales de 2024 como una sugerencia para escuchar música emergente. "Habiendo vivido en Berlín y Nueva York, la exposición global de Insua ha infundido su música con una perspectiva única y ecléctica. Desde que adoptó su nuevo apodo a principios de este año, ha estado lanzando canciones que formarán parte de su próximo EP".

Como aLex vx aLex ha compartido escenario con Ralphie Choo en Nueva York y medios internacionales la destacaron como parte de la celebración del aniversario de Chet Faker en California.

Sofia Insua estará en Guatemala

La guatemalteca estará junto a su grupo Easy Easy en el evento “Epicentro Showcase”, una celebración del talento local.

Participará también Casa de Kello, Tita, Franc Castillejos, Cynthia Fión, Leena Bae, Fabuloso y The Lilas. Será el domingo 27 de abril, en la Alianza Francesa. La inversión es de Q260.