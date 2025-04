Epicentro Showcase en Guatemala: Qué es, cuándo se celebrará y porqué reunirá a varios músicos locales

En Guatemala cada día surgen más proyectos musicales cuyos creadores transmiten emociones a través de sus piezas sonoras. Además, trabajan constantemente y difunden sus composiciones, ideas y estilos, con el propósito de transformar la escena local.

En el país también convergen bandas y solistas de Centro y Sudamérica que han aportado conocimiento, esfuerzo y creatividad, para crear una comunidad local.

En la actualidad, varios son los artistas que apuestan por una transformación musical en Guatemala y buscan llegar sus obras a otros horizontes.

Para apoyar esa iniciativa, el sello Epicentro apoya el talento de la región y ha trabajado para cumplir uno de sus grandes propósitos, el cual consiste en descubrir, impulsar y amplificar los sonidos emergentes locales.

Con la incorporación de talento a su círculo laboral, el sello también se describe como un espacio para la música que apoya a esa comunidad inquieta por trascender fronteras con sus sonidos.

El sello difundió recientemente que organizará la primera edición del Epicentro Showcase, un evento que reunirá a varios músicos que están redefiniendo el movimiento local.

¿Qué es el Epicentro Showcase?

El Epicentro Showcase es un evento que tiene la misión de dar voz a las nuevas generaciones musicales en Guatemala y la región de Centroamérica.

"En Guatemala, seguimos viendo hacia afuera en lugar de reconocer el talento que tenemos aquí. El Epicentro Showcase busca cambiar eso: crear un espacio donde los artistas puedan conectar con su audiencia en condiciones óptimas, con una producción de primer nivel y una visión clara de que la música local tiene el potencial de competir en cualquier escenario", dijo Walter Monterroso (Bumont), fundador de Epicentro.

¿Cuándo y dónde se celebrará el Epicentro Showcase?

La primera edición del Epicentro Showcase se realizará el domingo 27 de abril del 2025 en la Alianza Francesa (5a calle, 10-55, zona 13, Finca la Aurora), a partir de las 15 horas.

Precios

Las entradas se pueden adquirir en 2mundos.shop a un costo de Q260

¿Quiénes participarán en el Epicentro Showcase?

En la primera edición del Epicentro se podrá disfrutar de la música en directo de los siguientes artistas:

Easy Easy

Casa de Kello

Tita

Franc Castillejos

Cynthia Fión

Leena Bae

Fabuloso

The Lilas

Algunos datos de los músicos

Easy Easy

Es un grupo guatemalteco que se enfoca en el R&B, Pop e Indie rock y ha publicado un álbum Lo veo todo (Lo Siento) (2018), y tres Extended Play (EP’s): LVT (LS) (2019), 5 (2020) y OK OKK (2022).

En la actualidad la banda está conformada por Sofia Insua (voz), Gerry Flores (batería), Chofo Madrid (guitarra) y Walter Monterroso (bajo y teclados).

Su canción Katana apareció en un episodio de Gentefied, una serie estadounidense de drama y comedia de Netflix.

El estilo de la banda ha encantado en Guatemala y en otros países. Se han presentado en varios festivales de Latinoamérica como el Vive Latino en México y Hermoso Ruido en Colombia. Además, recientemente estuvo de gira en EE. UU., Centroamérica y México, con shows llenos de energía explosiva y contagiosa.

Casa de Kello

La banda guatemalteca Casa de Kello fue fundada por su vocalista Maynor Figueroa, junto con un grupo de amigos durante los años de universidad.

En la actualidad, a Figueroa lo acompañan Fernando Sierra –batería–, Víctor Valenzuela –bajo– y Antonio Monterroso –guitarra–. Además, el grupo ha ganado espacio en los escenarios locales desde su primera producción discográfica.

Casa de Kello es una banda independiente y alternativa que busca ofrecer una experiencia sonora universal sin límites que se vincula con géneros como indie, folk, rock y pop como plataforma creativa.

Cuenta con dos EP´s, Tercera guerra mundial (2015), Remoto (2017), y un álbum Viajeros (2024).

Éxitos como Infinito, Tercera guerra mundial, Tu mundo, Madrid, Veleros de la luna, y Estrella polar, le han permitido compartir escenario con artistas como Technicolor Fabrics, Camilo Séptimo, Siddhartha, Caloncho y Café Tacvba, entre otros.

Tita

Tita es una cantante guatemalteca de indie pop que desde los 14 años dio muestra de su pasión por la música. Durante su niñez y adolescencia aprendió a tocar la guitarra y creó su primer proyecto musical.

En el 2017 inició Nina Índigo, un proyecto musical en el que compartió con varios músicos locales de renombre. Sin embargo, en el 2019 decidió experimentar con un sonido diferente y lanzó Todo es mental, su primer EP.

En el 2022 lanzó Mundo Cruel, su primer que contó con el apoyo del sello de Cosmica Artists. Además, colaboró con el reconocido productor Adrian Quesada, guitarrista del dúo de soul Black Pumas, e interpretó la famosa canción de Jeanette de 1981, El muchacho de los ojos tristes que se incluyó en su álbum Boleros Psicodélicos.

Sus canciones han sonado en series como The Republic of Sarah (CBS y Apple) y Promised Land (ABC). También ha tocado en festivales como Austin City Limits y el festival South By Soutwest (SXSW). Además, ha compartido escenario con Kevin Kaarl, Elsa y Elmar, Bándalos Chinos, Bruses, Esteman y Gaby Moreno.

Franc Castillejos

Con más de una década vinculado de forma profesional con la música y con una destacada trayectoria en la escena, el músico y productor Franc Castillejos se reinventó recientemente y publicó nuevas versiones de algunos de sus éxitos para promocionar una apasionante propuesta sonora.

Castillejos es un músico guatemalteco y productor en el estudio Análogo Digital, una casa de producción de varios artistas locales, con quienes sigue apostando por la creatividad e innovación.

Durante el primer trimestre del 2025 ha publicado las renovadas versiones de La mariposa y el sol y Nos extraño, temas con los que ha ganado admiración y respeto en la escena local.

Acompañado únicamente por su guitarra y voz, las presentaciones de Castillejos se convierten en una dosis de música llena de sentimientos y ritmos indie y folk. Además, su estilo está influenciado por artistas como Los Beatles, Wilco, Radiohead, Paul Simon, Fleet Foxes y Brian Wilson.

Cynthia Fión

La talentosa cantante y compositora guatemalteca ha sido reconocida por la dulzura y peculiaridad de su voz.

En el 2019 debutó como solista y evidenció un estilo con un aire de indie pop fresco. Sin embargo, luego de una pausa de casi un año, regresó a la escena en octubre del 2024 con Todo está bien, un EP en el que experimentó con diversos sonidos y le apostó al indie pop alternativo.

En ese mismo mes abrió el concierto de Hello Seahorse! y Peces Raros en el país, presentó su reciente material discográfico y, además de que fue bien recibido, sigue posicionándose como una propuesta prometedora en la escena centroamericana, gracias a su voz única y la habilidad para conectar con su audiencia.

Leena Bae

Es una artista costarricense basada en Guatemala que propone un Trap Soul y Pop Alternativo con letras que juegan con el español e inglés, algo que se convierte en una vibra relajada, pero con peso que pone a cualquier persona a bailar.

Se ha presentado en festivales internacionales como el Contracorriente en Quito, Ecuador y el Marvin en Ciudad de México. Además, es cofundadora de 2 Mundos, promotora que gestiona conciertos en el sector, que se preocupa por la experiencia del fan y participó como compositora en el tema oficial de los juegos Centroamericanos 2023, el cual presentó en directo durante la inauguración de ese evento en El Salvador.

Fabuloso

Originario de Lima, Perú, Fabuloso en la actualidad vive en la ciudad de Guatemala y ha dirigido sesiones de contenido para marcas de prestigio.

Sus audiovisuales hay ayudado a diferentes artistas, entre ellos el dúo español Cráneo y Lasser, con quienes también estuvo de gira por Latinoamérica en el 2023.

Su pasión como fotógrafo y director creativo con seis años de experiencia, le ayudó a conocer y empaparse de la escena musical, por lo que comenzó su carrera artística en ese año y rápidamente se posicionó como uno de los talentos emergentes de la nueva generación.

The Lilas

En el 2020 debutó con el lanzamiento del EP Motel Couleur, producción que incluyó temas como Elle et Moi transmiten una nostalgia cinemática.

Además, en marzo pasado lanzó Culebra coral, un tema que se adentra en el lado más crudo del surf garage rock y que incluirá en Vaquero Tropical, su segundo EP, cuyo lanzamiento está previsto a finales de abril y en el explorará más a fondo las diferentes experiencias y expresiones que los géneros western latino y rockabilly pueden tomar en un territorio como Guatemala.

El tema The Sound of Love fue incluido en la playlist de El Sonido, el programa de música Latinoamericana de KEXP.

Más detalles de la primera edición de Epicentro Showcase

De acuerdo con Walter Monterroso fundador de Epicentro, este evento es más que un concierto porque cada proyecto se está preparando para ofrecer un espectáculo de alto nivel.

“Más que un concierto, Epicentro Showcase es un esfuerzo por fortalecer la escena musical del país, generar oportunidades reales y demostrar que cuando apoyamos lo nuestro, la cultura y la economía se benefician”, dijo.

Como fundador del sello, con su creatividad de músico y su visión de productor, Monterroso insiste que esta es una oportunidad no solo de apoyar, sino de valorar el talento local.

“Creemos que, al fortalecer la música local, fortalecemos nuestra identidad. Este es el momento de apostar por lo nuestro", concluyó.