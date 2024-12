Bien Hecho 2024: Gaby Moreno se consolida como la artista guatemalteca con mayor reconocimiento en la escena internacional

Gaby Moreno es una cantante, compositora, productora y multi-instrumentista egresada de la Universidad de la música de Los Ángeles California, EE. UU., considerada por especialistas internacionales como una artista capaz de innovar en la escena global, debido a su calidad interpretativa, dirección, coordinación, trabajo y la excelencia de su voz.

Luego de 15 años de trayectoria y dedicada a la música de forma profesional, Moreno ha dejado huella en diferentes escenarios mundiales gracias a sus canciones y su compromiso con la música en general.

El 2024 fue exitoso para la artista guatemalteca, obtuvo uno de los premios más importantes de la música a nivel mundial y con su reciente producción discográfica, fue invitada especial en los programas de televisión más vistos a nivel mundial. Además, por segundo año consecutivo, Moreno ha sido reconocida por Prensa Libre como la representante de Bien Hecho en arte y cultura, pues durante el año hizo que Guatemala destacara en varios escenarios mundiales.

El reconocimiento Bien Hecho 2024 consiste en una semblanza de los personajes que con sus aportes promovieron cambios en el país durante el año en categorías como arte y cultura, empresarial, innovación, servicio público y proyección social.

Moreno y el éxito mundial

La artista nacional comenzó el 2024 con mucha actividad y en febrero pasado fue condecorada con un Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop Latino”, por la producción X Mí (Vol. 1), la cual lanzó en mayo del 2023 e incluyó canciones acústicas y conmovedoras.

Esa misma noche, Moreno fue la única artista latina que la Academia de Grabación de EE. UU. invitó a cantar durante la premier de los Premios Grammy y estremeció el corazón de miles de guatemaltecos tras deleitar con su interpretación de Luna de Xelajú.

Gaby Moreno, durante una actividad de los Premios Grammy, en febrero del 2024. (Foto Prensa Libre: AFP)

Con ese galardón, Moreno se consolidó como la artista guatemalteca que en la actualidad cuenta con más proyección y reconocimiento en la escena musical internacional. Además, en noviembre último, fue elegida por la misma Academia de Grabación de EE. UU., para presentar a los músicos latinos nominados a los Premios Grammy 2025.

“Este año ha sido fantástico, luego de obtener un Grammy, la Academia me invitó para presentar las categorías latinas de la edición del 2025 de esos premios y me sentí súper feliz de haberles dado esa gran noticia”, dijo Moreno durante una entrevista reciente con Prensa Libre.

El reconocimiento de la prensa internacional

Moreno es una de las artistas guatemaltecas que ha cautivado en escena global y en los últimos meses ha protagonizado varias de las publicaciones principales de reconocidas instituciones periodísticas internacionales.

En abril pasado, la Revista People en Español destacó el trabajo de la cantautora guatemalteca y la agregó en la lista de las 25 mujeres más poderosas del año.

De acuerdo con ese medio de comunicación, Moreno fue catalogada como una de las mujeres influyentes y reconocidas que este año ha demostrado empeño, constancia y mucho corazón al lograr sus metas, así como su fuerza de voluntad, liderazgo y talento.

Gaby Moreno destaca en la lista de las 25 mujeres más poderosas de 2024, de People en Español. (Foto Prensa Libre: Joseph Ros)

Por otro lado, el pasado martes 3 de diciembre, la cadena británica BBC incluyó a la artista guatemalteca entre las 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo.

Según BBC, la música de Moreno y su emotiva voz reflejan su rica herencia cultural. Además, fue elegida por ser una de las artistas más aclamadas en la escena musical latina.

La BBC reveló su lista de 100 mujeres que han tenido un impacto determinante durante el 2024 e incluyó a la guatemalteca Gaby Moreno. (Foto Prensa Libre: Tomada de BBC News Mundo)

La cadena británica también indicó que Gaby es la primera guatemalteca en convertirse en embajadora de buena voluntad de Unicef, en defensa de los derechos de la infancia y que ha sido capaz de inspirar a multitudes, así como influir en cambios positivos y significativos en varias sociedades.

“Me siento muy honrada con esos reconocimientos porque con ese trabajo, que también me llena de emoción, es como poder devolverle algo a mi país que me ha dado tanto. Y qué lindo poder hacerlo a través de la música y del arte”, dijo Moreno.

De acuerdo con la artista guatemalteca, esas distinciones las agradece, pero las asume con total responsabilidad. “Cuando he recibido esas esas invitaciones de ser embajadora, al principio lo recibo con un poco de incredulidad, como decir, ¿qué puedo hacer yo realmente? Pero a través de los años, especialmente con Unicef, me he dado cuenta de que puedo hacer mucho desde mi espacio, poner ese granito de arena y también lograr grandes cambios, seguir llevando ese mensaje y poder contarle al mundo las cosas para que crezca mi país”, añadió.

A propósito de los reconocimientos de People y BBC, la artista nacional indicó que ha sido satisfactorio destacar en diferentes países y que eso le permite llevar la voz de Guatemala a varios rincones del mundo.

“Estoy sumamente agradecida de verdad, súper feliz y a veces digo que no lo merezco porque solo estoy haciendo lo que amo. Sin embargo, me siento muy agradecida de poder seguir haciendo esta locura que amo tanto y espero tener muchos años más de vida para seguir brindándoles más cositas bonitas con mi música y con otros proyectos en los que estoy involucrada”, dijo Moreno.

El éxito de su reciente álbum de estudio

El pasado 16 de febrero, Moreno lanzó DUSK, su novena producción discográfica que incluyó ocho canciones en inglés y dos en español. El álbum, con el sello de Cosmica Artists, cuenta con géneros como como folk, latin y rock, entre otros.

“DUSK” es la novena producción discográfica de Gaby Moreno. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gaby Moreno)

Ese disco incluye los sencillos Solid Ground, una canción que habla sobre el cansancio, la incertidumbre y el anhelo de estabilidad y Dance The Night Away, un tema que celebra la alegría de desacelerar y pasar tiempo con los seres queridos. Además, esos y otros éxitos le han permitido durante el año, llegar a programas de televisión más vistos a nivel mundial como The Tonight Show Jimmy Fallon de la cadena NBC, el show de Jimmy Kimmel y Good Morning America, entre otros.

“Estar en televisión mundial es algo que nunca había hecho en mi carrera. Entonces, me dio mucha alegría poder lograrlo este año, por lo cual estoy sumamente agradecida. La verdad, si me hubieran preguntado hace cinco años si iba a lograr todas estas cosas, no lo habría imaginado, pero creo que, con mucha paciencia y dedicación a mi arte, a lo que sigo haciendo y a lo que amo, lo he podido alcanzar”, dijo Moreno.

Con DUSK Moreno regresó a Guatemala y en mayo pasado derrochó talento en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con un concierto a lleno total en el que deleitó con un repertorio de temas de toda su discografía.

Con esa producción discográfica, la artista nacional comenzó una gira en marzo pasado que le ha podido interpretar sus canciones en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Además, recientemente anunció los primeros 10 conciertos programados para el 2025, los cuales dará en EE. UU.

“Despediré el 2024 con mucho agradecimiento porque han sido muchas las bendiciones y satisfacciones que me ha dado por hacer lo que tanto amo. En el 2025 tengo programadas varias fechas por Texas, San Antonio, Houston, Austin, Washington, y otras ciudades más como Iowa y Pensilvania, y creo que será la primera vez que cante por allá. Entonces, qué lindo poder ir a nuevos lugares, conocer nuevos espacios”, indicó Moreno.

Bien Hecho 2024

Por segundo año consecutivo, Gaby Moreno ha sido reconocida con esta distinción de Prensa Libre, por aportar con su trabajo al crecimiento del arte y cultura nacional.

La artista nacional mostró alegría por esta condecoración que el equipo editorial del medio de mayor credibilidad de Guatemala le otorgó.

“Para mí es un honor este reconocimiento que me da Prensa Libre, es un medio que me ha apoyado tantísimo y que le tengo mucho cariño”, dijo Moreno.

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno, es reconocida por Prensa Libre por su aporte al arte y cultura del país. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gaby Moreno)

“Estoy súper feliz, así que a todos los lectores de este medio de comunicación y a los periodistas, quiero mandarles un saludo con mucho cariño, decirles gracias por estar ahí pendientes de lo que estoy haciendo, de documentar por dónde voy en el mundo y de compartir las cosas hermosas que me han sucedido. De verdad, muchas gracias por el apoyo y tengan la certeza que pronto estaré de regreso en el país para que nos podamos ver en los conciertos porque espero poderles brindar más música”, concluyó Moreno.