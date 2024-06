La cantante, compositora y productora guatemalteca Gaby Moreno participó en el show de Jimmy Kimmel la noche del lunes 3 de junio y destacó DUSK, su reciente álbum de estudio.

En la actualidad, Moreno promociona DUSK Tour, una gira con la que promociona temas de su novena producción discográfica, la cual lanzó en febrero pasado, respaldada por el sello Cosmica Artists y en la que incluyó géneros como como folk, latin y rock, entre otros.

La artista guatemalteca comenzó la gira en Estados Unidos en abril pasado y se ha presentado en varios recintos en los que ha interpretado sus nuevas canciones y sus éxitos. Además, por primera vez efectúa un recorrido por territorio centroamericano.

El pasado 25 de mayo ofreció un concierto a lleno total en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la ciudad de Guatemala y fue ovacionada luego de compartir con sus compatriotas durante dos horas.

Moreno, siguió su tour y el pasado 30 de mayo cantó para los salvadoreños en el Auditorio Fepade, en Ciudad Merliot, departamento de La Libertad, El Salvador. Además, este 4 de junio se presentará Jazz Café, en San José, Costa Rica y el 7 de junio cantará para los hondureños en TBC, Tegucigalpa, Honduras.

Moreno en el show de Jimmy Kimmel

Desde el jueves 23 de mayo, la artista guatemalteca, ganadora en febrero último de un Grammy al “Mejor Álbum Pop Latino” por la producción X Mí (Vol. 1), anunció que compartiría en el show de Jimmy Kimmel, un presentador estadounidense cuyo programa nocturno de entrevistas es uno de los más antiguos de EE. UU.

Su presentación se efectuó la noche del lunes 3 de junio en Los Ángeles, ciudad estadounidense en la que Jimmy Kimmel tiene su estudio.

De acuerdo con Moreno, al finalizar el concierto que dio en El Salvador, viajó directo a Los Ángeles para participar en ensayos el sábado 1 y domingo 2 junio.

“Sintoniza esta noche, para verme cantar mi pequeño corazón guatemalteco”, fue el texto que la cantautora guatemalteca publicó en sus perfiles en redes sociales el lunes 3 de junio y que acompañó con imágenes desde los estudios de Kimmel.

Según la artista guatemalteca, ese día asistió desde la mañana, realizó la prueba de sonido y el escenario quedó listo para su actuación en la noche. Durante el programa, Jimmy Kimmel anunció a la artista guatemalteca. “El álbum se llama DUSK y la canción Solid Ground… Gaby Moreno”, dijo el reconocido presentador.

Gaby encantó con su voz, talento y melodías de Solid Ground, tema que incluyó en su reciente producción discográfica.

Gaby Moreno y Jimmy Kimmel. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gaby Moreno)

Solid Ground fue el primer sencillo de DUSK y de acuerdo con la artista guatemalteca, es una canción que habla sobre el cansancio, la incertidumbre y el anhelo de estabilidad.

Durante su interpretación en el show de Jimmy Kimmel, Moreno estuvo acompañada por músicos con los que comparte amistad y con quiénes ha coincidido en otros eventos.

Érica Canales, quien canta con The Killers, destacó en los coros, en la guitarra la acompañó Dan Knobler, productor de su disco DUSK, que viajó desde Nashville para apoyarla, Kitten Kuroi en los coros/pandereta, Emily Elbert en la guitarra, quién además en una cantautora/guitarrista y está de gira con Jacob Collier, Norah Jones y Leon Bridges.

Otros músicos que colaboraron con Moreno fueron CJ Camerieri (que ha tocado con Bon Iver) en la trompeta, Sylvain Carton (de la banda We Are The West), en el saxofón, Jebin Bruni (quien estuvo en el concierto de Guatemala), en teclados y su banda de siempre, Sebastián Aymanns (batería) y Kimon Kirk (bajo).