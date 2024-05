A lleno total cantó la multipremiada artista guatemalteca Gaby Moreno, quien durante dos horas compartió con sus admiradores locales la noche del sábado 25 de mayo.

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (Teatro Nacional) fue el escenario en el que Moreno interpretó sus éxitos y deleitó con estilos como el blues, jazz, soul, R&B y pop-rock, entre otros.

La cantante, compositora y productora nacional subió a las 19.20 horas al escenario, el cual simuló un estudio de grabación y estuvo iluminado y decorado con las portadas de sus nueve producciones discográficas.

“Buenas noches, Guate. ¡Qué alegría estar acá nuevamente!”, dijo Moreno luego de interpretar Ave que emigra, tema con el que comenzó la velada. Además, recordó que llevaba más de un año sin cantar en el país y por eso preparó un repertorio especial.

Blues de mar, El Sombrerón, Mess a Good Thing y Quizás, quizás, quizás, fueron las canciones con las que Moreno siguió el espectáculo y con las que cerró el primero de cuatro bloques en los que dividió el concierto.

Los músicos

En la actualidad la cantante, compositora y productora nacional promociona Dusk, su novena producción discográfica con la que realiza gira por EE. UU. y con la que en los próximos días recorrerá recintos culturales de Centroamérica.

Durante el concierto que fue catalogado por los asistentes como espectacular, la artista nacional interpretó temas de sus nueve discos y agradeció constantemente por el apoyo que le han brindado en su trayectoria.

Moreno estuvo acompañada por excelentes músicos, entre ellos Kimon Kirk -bajo-, Sebastian Aymanns -batería-, Will Graefe -guitarra eléctrica- y Jebin Bruni -tecladista-. Además, en algunas canciones contó con el apoyo del músico y productor guatemalteco Franc Castillejos, así como del también guatemalteco Juan Pablo Berreondo en controles de sala.

Gaby Moreno y sus músicos deleitaron durante un concierto de dos horas en el Teatro Nacional. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El show continuó con el segundo bloque en el que Moreno lo dedicó a las producciones Ilusión y Alegoría e interpretó temas como Lost on a Cloud, Colibrí, Estaré, Maldición/Bendición y Til Waking Ligth.

Posteriormente la artista guatemalteca ofreció un set acústico y se enfocó en canciones que incluyó en X Mí (Vol. 1), una producción que lanzó en 2023 y con la que en febrero pasado ganó un Grammy al “Mejor Álbum Pop Latino”.

“En el bloque que sigue interpretaré temas de X Mí (Vol.1), un disco que me ha dado tantas alegrías, incluso cosas que no soñaba. Es increíble cómo esa producción que me llevó seis horas en las que me senté en el estudio con un micrófono y mi guitarra acústica, seleccioné canciones de mis discos pasados para presentarlas en formato acústico, meses después se dio ese momento increíble de haber ganado ese Grammy y en verdad que para mí significó tanto”, dijo Moreno y fue ovacionada por los asistentes durante aproximadamente cinco minutos.

La artista nacional se conmovió al ver a los asistentes de pie y escuchar los aplausos en un recinto abarrotado en el que debutó durante su niñez.

Gaby Moreno fue ovacionada en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Quiero compartirles una historia y me disculpan a los que ya se las he contado. Hace mucho tiempo, cuando tenía nueve años me presenté aquí, en el Teatro Nacional y fue cuando canté frente de un público que decidí que esto era lo que quería hacer por el resto de mi vida”, confesó y continuó la velada con temas como Juegos y miedos, Intento y Garrick.

“Como muchos saben, hace años me fui para Los Ángeles y ha sido duro estar lejos de mi país y lejos de mi familia, por eso escribí un tema pensando en todos los inmigrantes que están allá en Estados Unidos, en todos los sacrificios que han hecho y en los sueños que han estado persiguiendo. Así que es una canción para celebrar la labor que hacen”, dijo Moreno.

“En Guatemala esa canción se convirtió en una especie de himno para muchas personas y me dio tanta felicidad al ver mensajes que me enviaron y escuchar a niños interpretándola, ver cómo la incluían en los actos cívicos de establecimientos educativos, eso llenó mi alma. Así que quiero compartirles este tema que también significa mucho para mí y que también se los quiero dedicar a todos ustedes aquí, a todos los guatemaltecos”, agregó la artista nacional e interpretó Fronteras.

El cortometraje

Durante la velada, además de deleitar con su energía, calidad y sus canciones, Moreno sorprendió a multitudes debido a que proyectó en las pantallas el avance de Lamento, un cortometraje de Diego Contreras que se difundirá en los próximos meses y en el que participó con Tony Revolori, Juan Pablo Olyslager y Ernesto Abrego.

Canciones para películas

El concierto se llenó de magia y Moreno recordó que además de estar vinculada con proyectos musicales, ha participado en producciones cinematográficas y aprovechó para compartir con sus admiradores locales algunos de los temas que han destacado en filmes.

La cantautora guatemalteca interpretó ¿Por qué te vas? y El Saber, éxitos de películas como El gato con botas – el último deseo y Radical, respectivamente.

Gaby Moreno ofreció un concierto en el que interpretó temas de toda su discografía. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El cierre

En el cuarto bloque, Moreno presentó temas de su reciente álbum DUSK e interpretó Let In Fade y Solid Ground. Además, fue ovacionada nuevamente a ritmo de Luna de Xelajú, versión que incluyó en X Mí (Vol. 1), uno de los discos que más satisfacciones le ha dado en los últimos meses.

La artista nacional cautivó con su voz, carisma, talento y cerró la velada a las 21.30 horas con Cumbia Soledad, un tema con el que puso a bailar a los asistentes que abarrotaron el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Además, se conmovió por la respuesta de sus admiradores locales y prometió volver y cantar con mayor frecuencia en recintos guatemaltecos.