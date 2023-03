Gaby Moreno lanza una versión de “Luna de Xelajú” con Óscar Isaac (el videoclip y otros detalles de la grabación)

La canción se grabó en 2022 en un escenario emblemático de Los Ángeles, EE. UU. y según Gaby, la producción “está empapada” de mucho talento de Guatemala.

Luna de Xelajú es una canción que compuso Paco Pérez, que ha sido interpretada por diversos artistas y considerada como una pieza que ha acompañado el recuerdo y la nostalgia de miles de guatemaltecos. Además, Moreno e Isaac la han interpretado en diferentes ocasiones en las que han coincidido en el escenario.

“Con Óscar hemos interpretado esa canción varias veces y le pregunté si se animaba a grabarla y me dijo que sí. Al principió pensé grabarla y enviársela para que él uniera su voz, pero me indicó que prefería hacerlo en vivo y me encantó la idea”, dijo Gaby.

La artista guatemalteca reveló que Isaac visitó Los Ángeles en septiembre de 2022 debido a que participó en la 74 edición de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva en los que estuvo nominado y se reunió con ella para grabar la versión de Luna de Xelajú.

“Durante su estadía en Los Ángeles, me reuní con Óscar en The Palace Theatre y la canción fue grabada y mezclada por Juan Pablo Berreondo, también guatemalteco”, agregó la artista guatemalteca.

De acuerdo con Gaby, Luna de Xelajú es el primer sencillo de su próximo EP acústico. Además, este es el único tema que no fue grabado en estudio.

El videoclip

Moreno reveló que el tema y videoclip con Óscar Isaac se grabó en The Palace Theatre en Los Ángeles, EE. UU. y la pieza contó con la dirección del también guatemalteco Diego Contreras.

“Diego es un gran amigo y un increíble director guatemalteco que vive en Los Ángeles. Además, este es el tercer video que trabajo con él y en breve saldrá otro video que también trabajé con él”, dijo Moreno.

El videoclip se publicó este viernes 31 de marzo en YouTube y la canción está disponible en todas las plataformas streaming.

El EP (extended play)

Gaby Moreno tiene previsto lanzar el próximo 5 de mayo el EP acústico X Mí (Vol. 1), en el que incluirá siete canciones.

“El año pasado (2022) decidí hacer un EP acústico, el cual produje y grabé en el estudio Nest Recorders, en Los Ángeles. Lo hice solo con mi voz y mi guitarra acústica y mi idea es lanzar cada dos años un volumen con mis propios temas en versiones acústicas”, dijo Moreno, artista que en esta primera entrega incluirá temas que grabó en sus anteriores siete discos de estudio como Ave que emigra, por ejemplo.