“Una de las noches más emocionantes de mi vida”: Arjona abarrota el Foro Sol de México y cautiva a 60 mil espectadores

Su conexión en México

Desde el pasado 14 de marzo, Arjona comenzó su recorrido por México y ofreció conciertos en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí y la Ciudad de México, y tiene previsto concluir su estadía en ese país con presentaciones en Hermosillo y Tijuana el 29 y 31 de marzo respectivamente.

“México, vamos para allá”, fue el mensaje que publicó Arjona en sus cuentas de redes sociales el pasado 7 de marzo y a través de un video, el músico guatemalteco anunció que estaba listo para cantar sus éxitos con un público que siempre le ha brindado apoyo.

Días después, Arjona recordó varias anécdotas en México, recorrió varios de los lugares que solía frecuentar durante los años que vivió en ese país al que identificó como perfecto para escribir canciones.

A través de un video, el cantautor guatemalteco reveló que en México fue “donde empezó todo”, al referirse a su éxito internacional. Además, contó que en ese país fue en el que grabó Animal Nocturno, un álbum cuya historia extendida prometió contar algún día.

En otras publicaciones, Arjona compartió detalles de su estadía en México y de algunos momentos que se vivieron en algunos de sus conciertos en ese país.

Lleno total en el Foro Sol

La noche del sábado 25 de marzo quedará en la memoria de Ricardo Arjona debido a que dio un concierto a lleno total en el Foro Sol de la ciudad de México y el recinto fue abarrotado por 60 mil espectadores.

“60 mil gracias. México, esta noche no la olvido nunca”, fue el mensaje que el cantautor guatemalteco publicó junto a un video en el que observa la multitud en ese emblemático recinto.

En otra de sus publicaciones, Arjona compartió un video con tomas aéreas en el que se observa el Foro Sol completamente lleno, así como la alegría de sus admiradores, quienes corearon todas sus canciones durante esa velada.

“A 5 minutos de este lugar aterrice a principios de los 90s. Un jeans, una guitarra y dos camisas. Había vendido una moto y todo lo que tenía, le dije a mi madre que volvería en una semana, aunque sabía que no iba a ser así. Mis ahorros se los entregué a un amigo para que me enviara una mensualidad para sobrevivir. Le pedí que, aunque le suplicara no me enviara más de lo acordado. No sé cómo sobreviví. Yo creía que ya era un compositor completo, pero está ciudad me sacudió con imágenes, vivencias y centenares de NO, que me hicieron más fuerte y mejor en lo que hacía. Esta ciudad me vigiló y me quito todo, incluyendo la autoestima de autor para terminar de formarme, porque mientras peor estaba, más escribía. Cuando me sintió listo, años después, me dejó grabar mi primer disco ANIMAL NOCTURNO, con préstamos y arriesgándolo todo. Así me cuido de a poco, me formó y me soltó al mundo. Hoy, como si no me hubiera dado tanto, me regalo una de las noches más emocionantes de mi vida. Gracias. Solo gracias”, fue el texto que acompañó el video de Arjona en el que agregó de fondo la canción México, la cual incluyó en su álbum Si el norte fuera el sur.

“Soul Out en el Foro Sol… Gran concierto”, “Esto es maravilloso”, “Qué emoción”, “¿Qué más puede pedir el corazón?”, “Qué gran concierto, qué gran evento, qué gran noche y qué grandísimo artista”, fueron algunos de los mensajes que los admiradores Ricardo Arjona compartieron en las redes sociales.

Animal nocturno, Morir por vivir, Ella, Hongos, Apnea, Cavernícolas, Dime que no, Cuándo, Cómo duele, Historia de taxi, México, Porque puedo, Desnuda, Te quiero, Señora de las cuatro décadas, Minutos, Fuiste tú, y Mujeres, fueron algunas de las canciones que Arjona interpretó durante la velada en el Foro Sol.

Con el lleno total en ese emblemático recinto, Arjona se consolidó como uno de los artistas más queridos en ese país. Además, no es la primera vez que cuenta con apoyo masivo durante una de sus presentaciones debido a que, en julio de 2004, logró otro lleno total en otro de los grandes recintos como el Palacio de los Deportes, escenario en el que cerró su gira Santo Pecado y cuyo concierto se grabó y se transmitió en un canal de una televisora local.