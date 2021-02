La guatemalteca Sofía Insua y su paso en el teatro alemán

Sofía Insua durante su estadía en Alemania. (Foto Prensa Libre: cortesía).

En el 2020 la actriz y cantante guatemalteca Sofía Insua se encontraba en Alemania cuando llegó la pandemia. Esta situación hizo que se quedara un poco más de tiempo en ese país.

Entre los vecinos de la localidad estaba el teatro HAU Hebbel am Ufer, el cual lanzó una convocatoria para una hackathon Online, es decir un un proyecto colaborativo entre artistas, en esa ocasión se invitaba a trabajar el tema de utopías en el teatro futuro. Sofia fue seleccionada y trabajó junto a Fabian Raith, Ana Sofía Calixto, Areli Moran Mayoral y Anja Bothe, de Francia, Brasil, México y Alemania.

Durante un período de tres semanas de octubre, noviembre y diciembre de 2020, cada equipo seleccionado desarrolló sus proyectos. El colectivo Dgtlfmnsm acompañó a los artistas como mentores.

Sofía junto a su grupo crearon The Feeling is Mutual (El sentimiento es muto), el nombre de este proyecto que duró semanas de trabajo intenso y en el que participaron seis integrantes convirtiéndose en un pequeño colectivo. “Estábamos a cargo del concepto, contenido, dirección, planificación, ejecución, actuación y presentación de la pieza”, compartió la guatemalteca.

Como en noviembre volvieron a prohibir entretenimiento en vivo con audiencia físicamente presente, el formato se convirtió en digital utilizando una cámara de 360 grados y un programa 3D para crear un espacio virtual con posibilidad de explorar desde casa. The Feeling is Mutual nació a partir del deseo de romper la burbuja del aislamiento, después de meses de encierro y restricciones sociales. El show era una experiencia digital que exploraba emociones en un espacio virtual. Observando mediante un lente a 360 grados, la audiencia viaja a través del escenario de HAU, donde 5 artistas se mueven dentro de un ciclo danzante.

En ese mismo espacio, la audiencia interactúa con objetos flotantes en 3D (imágenes, notas de voz, proyecciones). Esta dimensión adicional es como una lupa a pequeños detalles de puntos de vista más personales dentro de la pieza. En el espectáculo el espectador es quien diseña su propia experiencia visual / sensorial en el espacio digital. Es la persona quien selecciona a dónde ver y a dónde moverse.

El grupo busca que este proyecto lleve a reflexionar sobre la fluidez y lo real de las emociones humanas a través de la exploración intrapersonal; pidiendo a todos los involucrados que busquen nuevas formas de empatía. Un recordatorio para reconocer que no somos únicos.

En el Instagram del teatro @HauBerlin es posible ver un vídeo en las historias destacadas y se encuentra con el título Residency 2.

Durante enero el teatro HAU Hebbel am Ufer lanzó una pequeña serie de podcasts acerca de las residencias con un representante de cada grupo. Sofia fue quien describió el proyecto del grupo, el proceso y la pieza. Aquí puede escuchar el podcast en alemán e inglés.

En planes

Sofía comenta que el grupo ha tomado la decisión de seguir trabajando como colectivo. “Tenemos como meta adquirir fondos para futuras versiones y producciones de The Feeling is Mutual – incluso hasta en diferentes espacios. En HAU quedaron muy satisfechos con la propuesta y tenemos reunión con los encargados de dramaturgia y dirección artística del teatro para hablar de nuestro posible futuro con ellos o de la mano de ellos”, comparte la artista.

El próximo 14 de febrero Sofía también tiene en planes lanzar su página en Patreon para intercambiar contenido exclusivo con quienes apoyen su arte por medio de esa plataforma.

La guatemalteca Sofía Insua destaca en su carrera de cantante y actriz. En 2019 estuvo en una participación breve en la última temporada de la serie de Netflix, Orange is the New Black, además estuvo en un capítulo del programa de comedia Alternatino, en el canal de cable norteamericano Comedy Central, un programa del guatemalteco Arturo Castro y continúa como vocalista de Easy Easy en Guatemala.