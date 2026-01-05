Visitas guiadas al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias: pasos para participar

En el 2026, el Ministerio de Cultura te invita a redescubrir uno de los espacios más emblemáticos de Guatemala: el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, también conocido como el Teatro Nacional. Lo que hoy es un ícono de arte y arquitectura, en 1846 fue una zona militar. Décadas después, bajo la presidencia de Miguel Ydígoras Fuentes, en 1961 se dio el primer paso para convertir ese terreno en un lugar para la cultura.

El primer diseño fue obra del arquitecto Vinicio Asturias. Sin embargo, tras su trágica muerte en 1963 y el derrocamiento de Ydígoras, el proyecto quedó en pausa. Años más tarde, el visionario Efraín Recinos —pintor, escultor e ingeniero— retomó el proyecto, transformándolo por completo, pero respetando la cimentación original.

Recinos no solo diseñó un teatro: creó un símbolo. Con la ayuda de más de 500 profesionales, carpinteros, herreros y albañiles guatemaltecos, levantó el complejo entre 1961 y 1978. Su objetivo era claro: convertir un antiguo espacio militar en un templo para las artes.

El 16 de junio de 1978 se inauguró este coloso cultural, que hoy lleva el nombre de uno de los más grandes escritores del país: Miguel Ángel Asturias, premio Lenin de la Paz y Nobel de Literatura. Una obra para la historia, construida con talento guatemalteco.

Proceso:

Para agendar una visita llamar al teléfono 2208-7777 Ext. 201 y 258.

Grupos mayores de 10 personas presentar solicitud por escrito en las oficinas administrativas del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, indicando cantidad de personas, fecha y horario en que se desee recibir el recorrido. Solicitar proceso con 15 días de anticipación.

Las solicitudes de recorridos guiados deberán presentarse en las oficinas administrativas del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias exceptuando las solicitudes de los departamentos, las cuales podrán ser enviadas vía correo electrónico: direccionccmaa@mcd.gob.gt

Requisitos para centros educativos:

Indicar en la solicitud la cantidad de alumnos, docentes u otro personal acompañante

Colocar fecha y horario en el que se desea realizar el recorrido

Presentar solicitud por escrito en hoja membretada del centro educativo, firmada y sellada por la autoridad correspondiente.

Fecha:

De lunes a viernes están disponibles los siguientes horarios:

De 9.30 a 11 horas

11.30 a 13 horas

14.30 a 16 horas

Lugar:

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (CCMAA), 24 Calle 3-81, zona 1

Precios y localidades:

Tarifas para recorridos guiados

Turista nacional: Q10

Q10 Turista centroamericano: US$10

US$10 Turista no centroamericano: US$20

US$20 Colegios (por alumno): Q10

Q10 Colegios privados (por adulto del equipo de logística): Q15

(Incluye docentes, administradores, directores u otro personal acompañante)

Q15 (Incluye docentes, administradores, directores u otro personal acompañante) Escuelas públicas (estudiantes y personal acompañante): Exonerados de pago

Parqueo: Q10 por hora

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

