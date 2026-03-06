“Voces de mujer, voces de cambio”: conversatorio y concierto en la Alianza Francesa por el Día Internacional de la Mujer

En un día lleno de simbolismo para las mujeres a escala internacional, la Alianza Francesa invita al público a una serie de conversatorios con mujeres que inspiran en el país y a un concierto especial.

Alianza Francesa invita a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Con la participación de la artista Laura Toffano, quien realizará un concierto en vivo, la Alianza Francesa en Antigua Guatemala conmemorará el Día Internacional de la Mujer con una serie de conversatorios y un concierto íntimo dedicado a las mujeres.

En un espacio íntimo y acogedor, este evento, dedicado a mujeres de Guatemala y del extranjero, abrirá diálogos sobre la necesidad de formación política para ejercer los derechos de las mujeres, así como sobre la importancia de la defensa de los derechos de las personas migrantes temporales en el extranjero.

Se abordarán temas como las mujeres mayas en la institucionalidad indígena y la importancia de confiar y dar oportunidad a las mujeres para liderar ONG. Las expertas compartirán reflexiones sobre el papel de las mujeres en los ámbitos sociales, políticos y económicos, entre otros.

Este día, que a escala internacional conmemora la lucha de las mujeres que impulsaron el movimiento por la igualdad de derechos y de género, también busca celebrar a las mujeres del presente y sus logros en diversos ámbitos, así como a quienes vendrán, destaca el portal IWDA. Por ello, la Alianza Francesa invita al público a participar en “Voces de mujer, voces de cambio”.

Fecha

8 de marzo de 2026

Hora

De 15 a 19 horas

  • Conversatorios y charlas: de 15 a 18 horas
  • Concierto de Laura Toffano: de 18 a 19 horas

Lugar

Alegría Café, 7a Avenida Norte 2-2, Antigua Guatemala

Entrada

Gratuita para todo público

