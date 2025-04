LeBron James se convierte en el primer atleta masculino en tener su propia figura de Barbie

Durante la mañana de este miércoles 9 de abril, la empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes, Mattel, anunció una nueva incorporación a la marca de muñecas Barbie: nada menos que LeBron James, el basquetbolista de 40 años que actualmente forma parte de la plantilla estelar de Los Ángeles Lakers.

El nacido en la ciudad de Akron, Ohio es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, tomando en cuenta que “El Rey” es el máximo anotador en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés), con 42 mil 115 puntos, cifra con la que supera por más de tres mil unidades al segundo lugar.

Según los fanáticos del “Capitán LeMerica”, el astro de 2.06 metros cumplió con su campaña principal luego de conquistar el título de la NBA en cuatro ocasiones con tres equipos diferentes y de haber sido elegido el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) en cada una de las temporadas regulares en las que resultó campeón.

En ese contexto, muchos de sus seguidores consideran que el ala-pívot del equipo angelino busca ahora cumplir con diversas misiones secundarias, poco relacionadas con su carrera como deportista profesional. Precisamente por esa razón se convirtió en el primer atleta masculino en ser embajador de Ken en la historia del universo Barbie.

La colaboración se llevó a cabo entre Mattel y la fundación de LeBron James, entidad que proporciona recursos y apoyo práctico a estudiantes en riesgo de sufrir afectaciones severas en su salud mental, considerando que, para la estrella de la NBA, “las familias de escasos recursos necesitan que sus hijos tengan éxito en la escuela”.

LeBron James se convirtió en el primer integrante de los “Ken-bajadores exclusivos de Barbie”, una colección que conmemora el 65 aniversario del lanzamiento del primer Ken —el muñeco de moda masculino de Mattel—, así como el 45 aniversario del lanzamiento de la primera muñeca afrodescendiente de la marca, en diciembre de 1980.

"Estamos encantados de ofrecerle a los fanáticos una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como modelo a seguir, su condición de ícono, su impacto duradero en la cultura y su dedicación a dar un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial ilimitado", comentó Krista Berger, la vicepresidenta de Barbie.

Por su parte, LeBron expresó que comprende lo fundamental que es para los jóvenes contar con figuras positivas a las que admirar: "Es un honor colaborar con Barbie. Es una oportunidad para reconocer el impacto de los modelos que infunden confianza, inspiran sueños y muestran a los niños que ellos también pueden alcanzar la grandeza".

Barbie has announced the creation of LeBron James's own doll 🔥



(via @Mattel) pic.twitter.com/oDbuTQIetL