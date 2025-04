En pleno “lunes negro”, el presidente Donald Trump recibió a los Dodgers en la Casa Blanca

El miércoles 30 de octubre del 2024, por segunda vez en los últimos cinco años, el conjunto de Los Ángeles Dodgers alzó un nuevo título de la Serie Mundial en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), con lo cual sumó el octavo campeonato de su historia y empató con San Francisco como el cuarto equipo más ganador.

Con el inicio de la temporada 2025, los “Blues” optaron por celebrar su campeonato en la Casa Blanca junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no recibía a un equipo profesional en su residencia desde el primer mandato, en el 2018, debido a las tensiones surgidas posteriormente entre los deportistas y el republicano.

En febrero del 2018, las Águilas de Filadelfia derrotaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Tazón LII; sin embargo, Trump se negó a recibir a los campeones de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), debido a que se habían arrodillado durante el himno como forma de protesta contra la injusticia racial.

No obstante, la visita del equipo angelino, llevada a cabo este lunes 7 de abril, parece indicar una disminución en las tensiones entre los deportistas y el magnate neoyorquino, quien recientemente comenzó su segundo mandato presidencial y se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir en persona a un Super Bowl.

La semana no comenzó de la mejor manera para Estados Unidos, tomando en cuenta que la nación norteamericana se encuentra en medio de una posible guerra comercial, tras las nuevas políticas arancelarias impuestas por Donald Trump, quien provocó la caída de diversos mercados financieros a nivel nacional e internacional.

A pesar de la situación actual, en la que decenas de inversores estadounidenses se muestran preocupados por el futuro del país, el mandatario se mostró bastante tranquilo al recibir a la escuadra completa de Los Ángeles Dodgers en la Casa Blanca, al punto de dar un discurso en el que felicitó a los campeones de la Serie Mundial 2024.

“La escuadra de Los Ángeles tiene gente muy talentosa y, por esa misma razón, los Dodgers tuvieron una increíble temporada de béisbol. Lo que sí puedo asegurar es que nada hubiera sido posible sin Dave Roberts, uno de los mejores entrenadores en toda la historia del equipo”, agregó Trump, cuya acción no fue bien recibida por todos.

“Donald Trump se mostró muy feliz en este famoso lunes negro para celebrar el campeonato de los Dodgers. Eso demuestra lo mucho que le importa este país”, comentó uno de los internautas en las publicaciones de la Casa Blanca en redes sociales, ante el creciente temor por un posible aumento en la inflación de los Estados Unidos.

The World Series champion @Dodgers were honored at the White House today. pic.twitter.com/lWzz7EcroD