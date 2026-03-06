Christian Nodal lanza “Incompatibles” y desata rumores sobre Cazzu y Belinda

El lanzamiento de la nueva canción de Christian Nodal generó polémica en redes sociales, pues los internautas se preguntan si “Incompatibles” estaría dedicada a Cazzu o a Belinda.

"Incompatibles" es el primer lanzamiento que realiza Cristian Nodal en el 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

El cantante mexicano Christian Nodal lanzó su nuevo tema titulado Incompatibles, con versos de desamor que hablan sobre el rompimiento de una pareja.

“Si ya comprobamos que no somos compatibles. Una peda, una llorada y luego a lo que sigue. Tal vez hay un universo en el que estamos juntos, pero en este valió madre porque no se pudo”, dice el coro de la canción.

El resto de la letra refiere a una relación fallida, en la que las diferencias y la incomprensión los obligaron a separarse y, aunque se extrañen, el orgullo impedirá que regresen.

Tras el estreno, realizado el jueves 5 de marzo, el tema generó polémica en redes sociales, pues los fanáticos comenzaron a publicar teorías y especulaciones sobre la dedicatoria que podría tener la letra.

De inmediato salió a relucir el nombre de Cazzu, la cantante argentina y madre de su hija, Inti, cuya ruptura, hace casi dos años, dio mucho de qué hablar.

Sin embargo, otros aseguran que ese amor del pasado del que habla la canción se refiere a Belinda, cuya relación también habría marcado la historia del artista.

“A fuerzas, nada, cuando la puerta está cerrada. El amor no la abre ni a empujones ni a patadas”, dice otro de los versos de la canción, cuyo mensaje central es la incompatibilidad irremediable.

La canción llegó acompañada de un video en el que se ve a Nodal patinando en una pista de hielo, mientras otras escenas se desarrollan en un ambiente de nostalgia y melancolía.

Incompatibles es el primer lanzamiento que hace el cantante mexicano en el 2026 y surge después de Sabina, que lanzó en julio del 2025.

