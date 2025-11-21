Cazzu y Belinda juntas: ¿por qué se reunieron y qué reveló su lenguaje corporal?

Mientras México celebraba la coronación de su cuarta Miss Universo, Fátima Bosch, en la ciudad ocurría un encuentro que se ha hecho viral: Belinda y Cazzu coincidieron en un mismo lugar.

Ambas cantantes asistieron como invitadas al evento Men of the Year de GQ, el jueves 20 de noviembre, en Ciudad de México.

Cada uno de sus movimientos fue captado por las cámaras de periodistas y asistentes. El momento se viralizó rápidamente, y usuarios destacaron la cortesía y amabilidad de ambas. Además de compartir la música como profesión, las dos artistas mantuvieron una relación con Christian Nodal, con quien Cazzu tiene una hija.

Maryfer Centeno, perita grafóloga y grafoscopista, licenciada en Derecho y con una cuenta activa en TikTok, explicó en un vídeo que compartimos, el significado del vestuario y del lenguaje corporal del encuentro. Según Centeno, el rojo de Belinda es un color llamativo que busca centrar la atención, también resalta la seguridad de Cazzu al llevar los hombros descubiertos.

“Cazzu es la primera en hacer contacto físico para generar confianza”, señaló Centeno. “No hay nerviosismo: es un encuentro de sonrisas sinceras, con cierto grado de cautela, pero se genera calidez”, agregó, al referirse a este primer acercamiento entre ambas artistas.

Entre los seguidores, ya se especula sobre una posible colaboración artística.

En sus redes sociales Belinda publicó un mensajes relacionado con el discurso que dio en el evento. "Recibir el reconocimiento como Mujer del Año es un honor que me llena el corazón. Pero antes de hablar de mí, pienso en ellas: en esas miles de mujeres anónimas que sostienen al mundo sin pedir aplausos. Las que crían, trabajan, crean, cuidan, luchan, resisten y aun así encuentran espacio para seguir soñando", expresa.

También destacó el papel de María Magdalena, "una mujer que cargó con lo suyo en una época en la que ser mujer ya era un desafío. Una mujer juzgada, incomprendida, poderosa, que caminó con una fuerza interior tan grande que la historia no pudo borrarla", hizo referencia a este personaje que representa a todas las mujeres que, aun con cansancio, dudas, críticas o heridas, siguen adelante.

Además recalcó que no todos los días son positivos, "el día en que todas podamos vivir con seguridad, con dignidad y con libertad, ese día todas seremos Mujer del Año todos los días. Esto no es una ideología es un estilo de vida, afirmó.

Julieta Emilia Cazzuchelli conocida como Cazzu, portada de la revista, destacó con una entrevista. La cantante habla sobre la identidad, la maternidad y el lugar que las mujeres han tenido que conquistar en un género que no siempre las quiso ver. Su perspectiva es firme: cada etapa de su vida ha sido una herramienta para redefinir cómo se narra el trap desde dentro.

La vida sentimental de Nodal

Belinda y Christian Nodal sorprendieron al mundo del espectáculo en 2022 al anunciar su separación, luego de más de un año juntos y planes de contraer matrimonio.

Esta ruptura provocó una ola de rumores en torno a ambos artistas, entre ellos la versión de que el motivo habría sido un préstamo que la cantante mexicana le hizo a Nodal.

Meses después, Belinda rompió el silencio y ofreció una entrevista a la revista Vogue España, en la que habló abiertamente sobre su compromiso con Christian Nodal y el fin de su relación. La artista confesó haberse sentido expuesta en redes sociales tras hacer pública su relación con el intérprete de música regional mexicana, y lamentó la forma en la que se manejó la separación, que generó polémica internacional.

Ángela Aguilar y Christian Nodal durante la última edición de los Latin Grammy. (Foto Prensa Libre: EFE)

Un artículo de Prensa Libre registró que, poco después de su ruptura con Belinda, Nodal se interesó en Cazzu. Ese mismo año confirmaron su relación.

Un año más tarde, en abril, anunciaron que esperaban una bebé, quien nació en septiembre 2023. No obstante, la relación terminó en el 2024 por razones que no han sido divulgadas.

La confirmación del romance entre Ángela Aguilar y Nodal llegó tan solo días después de que el intérprete de Ya no somos ni seremos se separara de Cazzu, lo que generó fuertes críticas. Uno de los momentos más difundidos fue su primer beso público, en el escenario del Auditorio Nacional de México. La pareja contrajo matrimonio, de forma sorpresiva, en julio del 2024.

A un año de esta nueva relación, Nodal —quien visitó Guatemala con su Pa’l Cora Tour 2025— ofreció una entrevista a la periodista Adela Micha, la cual se ha vuelto viral por sus declaraciones sobre la ruptura con Cazzu, los tiempos entre sus relaciones, la fecha de su boda espiritual y su vínculo a distancia con su hija.

Nodal reveló que había terminado en seis ocasiones con Cazzu antes de la ruptura definitiva, y aseguró que, al final, “ya solo eran roomies” o compañeros de vivienda.





