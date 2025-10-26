Cazzu envía contundente respuesta a Christian Nodal y advierte que podría revelar “todas sus verdades”

La cantante argentina Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, desmintió las declaraciones del equipo legal de Christian Nodal sobre la manutención de su hija Inti.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de su salida tras culminar una gira de cinco conciertos con localidades agotadas, la intérprete fue consultada sobre el comunicado difundido por la representación legal del cantante mexicano.

“Me parece un descaro”, fue la primera respuesta que, entre risas, dio Cazzu, y agregó que le gustaría que toda la energía invertida en entrevistas, comunicados y otras declaraciones se destinara a conciliar su situación.

El documento, compartido por el programa Sale el Sol, asegura que Nodal ha cumplido con aportes económicos “muy superiores” a lo establecido por la legislación argentina para la manutención de la menor. Sin embargo, Cazzu negó haber recibido las sumas millonarias mencionadas.

La cantante expresó su molestia por tener que responder constantemente a estas acusaciones: “Dios sabe, y he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible. No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”.

ÚLTIMA HORA: ¿Cazzu MINTIÓ? ¡Christian Nodal ASEGURA que CUMPLE con sus obligaciones como padre! ¿Qué OPINAS del comunicado? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6wEVwJJhi7 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 15, 2025

Conflicto por permisos de viaje

Uno de los puntos centrales de la controversia es el permiso legal para que Inti pueda salir de Argentina. Cazzu reiteró que no cuenta con la autorización formal del padre para sacar a la niña del país. Esta versión contrasta con el comunicado legal de Nodal, el cual afirma que el artista nunca se ha negado a otorgar dichos permisos, incluso cuando las solicitudes se han realizado sin la anticipación requerida.

La rapera señaló que sería sencillo refutar las declaraciones del equipo de Nodal con la información que posee y que puede proporcionar fácilmente.

Angustia por la batalla legal

Cazzu expresó su preocupación ante la posibilidad de que el conflicto legal continúe escalando. “Me angustia, porque siento que es algo que, inocentemente, pensé que no iba a suceder, que no lo necesitábamos, porque yo me predispuse de todas las formas posibles”, declaró.

La compositora manifestó que había esperado mantener una relación cordial con el padre de su hija tras la separación, pero reconoció que fue una actitud “inocente” de su parte.

Respecto de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar, que comenzó poco después de su ruptura, Cazzu aclaró: “Yo no tengo en la historia que él se haya enamorado de alguien más. Yo estoy bien con eso. Solo hay una cosa que resolver, y es que los dos estemos de acuerdo, ¿no?”.

Cazzu agradeció el cariño del público mexicano durante su gira y se mostró emocionada por el apoyo recibido, aunque dejó claro que no dudará en defenderse si la situación lo requiere. Expresó, además, su deseo de que en futuras ocasiones puedan hablar de otros temas.