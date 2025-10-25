Ed Sheeran: 10 puntos clave sobre su primer concierto en Guatemala

Por primera vez en Guatemala, el cantante británico Ed Sheeran deleitará a sus seguidores con su gira Loop Tour 2026. La cita será el próximo 27 de mayo, en el Estadio Cementos Progreso.

El artista presentará su nuevo disco Play e interpretará canciones de distintos álbumes. En esta gira, incluyó países de Europa, Oceanía y América, entre ellos Guatemala.

La noticia fue confirmada por Asa Promotions, que señaló que el espectáculo de Sheeran “marcará un antes y un después en la música del país”.

Según la promotora, esta nueva etapa de su carrera promete una experiencia más íntima y experimental, con un enfoque en la grabación en vivo mediante loops, técnica que caracteriza al cantante.

10 puntos clave del concierto de Ed Sheeran en Guatemala

Esta gira promete a sus seguidores una experiencia renovada y sonidos distintos. Estos son algunos datos que debe conocer sobre el concierto:

Ed Sheeran confirmó su visita al país a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción por volver a Latinoamérica. El concierto tendrá lugar en el Estadio Cementos Progreso. El recinto tiene capacidad para casi 17 mil personas. La preventa de entradas comenzará el 27 de octubre y será exclusiva para usuarios del Banco de América Central (BAC). Asa Promotions indicó que las entradas estarán limitadas durante la preventa; una vez agotadas, no habrá disponibilidad hasta el inicio de la venta general. La venta oficial de boletos iniciará el 30 de octubre, según publicó la promotora en sus redes sociales. Cada persona podrá adquirir hasta seis boletos, como medida para prevenir la reventa no autorizada. Los boletos incluirán un código QR de acceso, que será enviado al correo electrónico registrado 24 horas antes del evento. El día del concierto se habilitará un área adaptada para personas con discapacidad, quienes podrán adquirir sus entradas de forma regular. El Estadio Cementos Progreso tiene capacidad para 17 mil personas, que podrán corear sus canciones favoritas del artista británico.

Los precios de las entradas comienzan en Q590, más cargos por servicio. Se podrán pagar en tres, seis o 12 cuotas.

Asa Promotions resaltó que, en esta etapa, Sheeran mezcla escalas, ritmos y melodías en un lenguaje musical sin fronteras. Al mismo tiempo, se mantiene fiel a su estilo, que lo ha posicionado como uno de los compositores más queridos del mundo.