¿Cuál es el proceso legal contra el cantante Christian Nodal que sigue abierto en México?

La Fiscalía General de la República de México (FGR) señaló que el cantante Christian Nodal tiene un proceso legal abierto, al igual que sus padres.

Las autoridades informaron que Nodal habría utilizado documentos falsificados para apropiarse de canciones grabadas bajo el sello Universal Music, según la prensa extranjera citando un comunicado de la FGR.

“La denuncia presentada ante la FGR por una empresa disquera consiste en la acusación de que Christian ‘N’ y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras y, posteriormente, se ostentaron como propietarios de lo que ya no les pertenecía”, detallaron.

De acuerdo con EFE, Nodal y sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, presuntamente utilizaron 32 contratos falsos para presentar una demanda contra Universal Music, con el objetivo de reclamar los derechos de canciones de tres discos.

¿Qué pasará con Christian Nodal?

El 19 de noviembre, el cantante compareció ante una audiencia extendida, derivada de este conflicto legal, en el cual se le acusa de presunta falsificación de documentos en el 2021. Entre réplicas y contrarréplicas, la diligencia se prolongó por 17 horas, según la prensa internacional.

Aunque el debate se intensificó, la jueza resolvió que la FGR no aportó pruebas suficientes para comprobar que el cantante y sus padres incurrieron en la falsificación de contratos vinculados con material discográfico.

Por esta razón, se anunció que Nodal no fue ligado a proceso. No obstante, según el medio Nmas, aún resta una demanda de tipo civil, en la que ambas partes podrían disputar la titularidad de las canciones interpretadas por el artista mexicano.

Cabe aclarar que la jueza no exoneró ni a Nodal ni a sus familiares. Simplemente enfatizó que el próximo juicio será de índole civil, y que a partir de este se determinará si procede o no una acción penal posterior.