Christian Nodal recibe abucheos al mencionar a Ángela Aguilar

El cantante ofreció un concierto el jueves 25 de septiembre, con motivo del 92 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Según medios mexicanos, Nodal se mostró cercano y afectuoso con el público.

Sin embargo, un comentario sobre su esposa Ángela Aguilar provocó una reacción inesperada: el público rechazó a Ángela Aguilar, lo que hizo que el semblante del cantante cambiara.

Ante el incómodo incidente, Nodal dijo: “Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza, y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí. Ok”.

Nodal habla sobre su salud mental

En una entrevista concedida a La Red en Colombia, Nodal comentó que ha atravesado momentos difíciles debido al constante juicio público al que ha estado expuesto.

En esa conversación, según Caracol Televisión, expresó una frase que llamó la atención, pues afirmó no pretender ser un modelo a seguir, sino “un ser humano que busca vivir en paz y con autenticidad”.

“No soy ejemplo de nada”.

Además, reveló que desde hace dos años se encuentra en tratamiento por ansiedad.

En su cuenta de Instagram, Christian Nodal agradeció el apoyo al público colombiano.