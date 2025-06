Belinda rompe el silencio: ¿hará un dueto con Cazzu?

Medios internacionales confirmaron que Belinda rompió el silencio respecto del éxito que ha tenido Cazzu, rapera argentina, en su más reciente gira internacional. Esto ocurrió durante la presentación de su nuevo disco titulado Indómita, en una fiesta de lujo que contó con invitadas como Danna Paola y Kenia OS.

Belinda expresó sentirse contenta por el reciente éxito de Cazzu: “Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”. No obstante, cuando se le preguntó sobre una posible colaboración con Cazzu, Belinda optó por retirarse sin responder, pese a que algunos medios internacionales difundieron que hubo una supuesta reunión entre Nacho Peregrín, hermano de Belinda y la rapera argentina.

Cabe destacar que la polémica entre ambas artistas surgió porque son exparejas de Christian Nodal, cantante mexicano que actualmente está casado con la artista Ángela Aguilar, tras su ruptura con Cazzu, madre de su hija Inti.

De acuerdo con la prensa mexicana, Cazzu ha tenido un éxito arrollador en la venta de boletos durante su primera gira en ese país, hecho que ha captado la atención mediática en los últimos días.

¿Qué opina Cazzu al respecto?

Cuando a Cazzu se le preguntó al respecto, aclaró que conoce a pocas artistas de México, como Kenia OS y Danna Paola. En sus comentarios, no confirmó la posibilidad de un dueto con Belinda:

“Yo respeto mucho a las artistas mexicanas, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia y en algún momento pude haber cruzado mensajes con Danna. Esas cosas se dan cuando puedo conocer a las personas, Kenia me parece un amor y con ella sí he tenido más relación, pero siento que más bien lo de Beli (Belinda), lo mueve la gente de una forma más morbosa y no me gustaría alimentar el morbo”.

Entretanto, tanto Belinda como Cazzu continúan con sus respectivas agendas. Hasta el momento, la posibilidad de un dueto entre ambas cantantes sigue siendo lejana, según las respuestas que dieron a la prensa recientemente.