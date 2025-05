¿Quién lidera en reproducciones? Ángela Aguilar y Cazzu compiten con nuevos lanzamientos

Las redes sociales no han dejado pasar que el 15 de mayo la cantante argentina Cazzu lanzó el video oficial de su canción Mala suerte, una de la canciones de su álbum Latinaje. La fecha coincide con la nueva canción de Ángela Aguilar, Corazón de piedra, quien también lanzó un video.

Las cantantes han llamado la atención no solo por su talento musical sino porque les une una historia sentimental con Christian Nodal.

Christian Nodal, luego de dos años de romance con Cazzu, anunció el término de su relación con la rapera argentina el 23 de mayo de 2024. Juntos tienen una hija llamada Inti.

Semanas después, el intérprete de Botella trás botella hizo oficial su noviazgo con Ángela Aguilar. Uno de los momentos que más se han difundido entre la pareja ha sido su primer beso público luego de confirmar su relación, en el escenario del Auditorio Nacional de México. La pareja se casó en julio 2024.

Los cantantes siguen su carrera y propuestas musicales. Una de las más polémicas ha sido la canción que Cazzu hizo este año Con otra, en la que se dijo que podría estar dedicada al padre de su hija y a la historia que vivió en el momento del rompimiento.

Nodal con el lanzamiento de El Amigo habla del dolor de perder a alguien por errores del pasado. Su esposa, también ha lanzado Nadie se va como llegó y El equivocado.

Mala Suerte, la canción de Cazzu

La canción de Cazzu está dedicada a la mala suerte que ha tenido en el amor y un tipo de súplica para que su pareja no se aleje de ella. En YouTube el video ha tenido más de 1 millón 700 mil vistas (al 17 de mayo 2025) y está en el puesto 7 de tendencias de música. Esto le da cerca de 12 puntos de ventaja con la canción de Ángela Aguilar.

"Se supone que el amor te hace feliz

Pero yo vivo pensando lo peor

Que, si un día quieres alejarte de mí

Que si encuentras alguien que sea mejor

Que te abrace y te bese

Como yo nunca lo pude hacer

Y que nunca más te acuerdes

De cuánto yo te supe querer

Yo nací con tanta mala suerte

Tengo miedo de perderte

Yo nací con tanta mala suerte

Tengo miedo de perderte, amor"...

Ángela Aguilar, con Corazón de piedra

El nuevo estreno de Ángela Aguilar tiene también 1 millón 400 mil visitas y ocupa el puesto 19 (al 17 de mayo 2025) en YouTube. El tema ha despertado curiosidad porque habla de un momento de frustración amorosa en medio de una etapa que se considera inspiraría al enamoramiento y a la etapa de luna de miel en un matrimonio reciente.

"No hay palabras de amor que a este corazón convenzan

Ya no hay ganas de amar si no te puedo olvidar

Que pasas por mi mente, cada vez es más frecuente

No lo puedo evitar, cierro los ojos y ahí estás

Pero mira, ya ves que no es mentira

Hacer las cosas bien era lo único que pedía

Tus labios decían: Te amo

Pero te faltó demostrar.

Que tú te morías como yo por ti

Que no imaginabas futuro sin mí

Ojalá existiera regresar el tiempo

Y no vivir lo que duele el recuerdo

Corazón de piedra para no sentir

Porque un tal pasado ahora me hace sufrir

Ojalá pudiera regresar el tiempo".