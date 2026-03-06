Cazzu revela cómo encontró paz tras la polémica por su ruptura con Christian Nodal

Durante una entrevista emitida en el programa El Gordo y la Flaca, Cazzu contó detalles sobre su vida privada. Destacó que la terapia y el apoyo de su entorno han sido claves para mantener el equilibrio emocional.

Al comienzo del programa, Cazzu apareció en pleno espectáculo, rodeada de fanáticos que ovacionaron su talento. La cantante manifestó su agradecimiento por el cariño y por el seguimiento a su carrera.

A casi dos años de su separación con Cristian Nodal, la cantante argentina reconoció que este tiempo ha sido especialmente difícil debido a la controversia en torno a su exnovio y a la exposición de su maternidad.

La cantante argentina habló sobre la presión que ha sentido ante las críticas, la autopercepción y el derecho a no buscar la perfección. Sin embargo, reconoce que ha aprendido a no buscar la aprobación de todos.

“La primera voz que trato de apagar es la de la crítica, la del afuera, la de Internet, la del público que no es tu público, la de ciertas personas que por ahí su trabajo se basa en evaluar o criticar. Yo no estoy en el mundo del arte para brindar perfección”, dijo.

Además, resaltó que Inti, su hija, se ha convertido en el centro de su cotidianidad y en una fuente de felicidad y estabilidad. Aseguró que la pequeña también vive feliz, crece entre DJ, bailarinas y amigas de distintos ámbitos del arte, pero también comparte con su familia en Argentina.

Por último, aseguró que, pese a las polémicas que se han desatado en los últimos dos años, ha logrado encontrar paz en su hogar con Inti, su familia y el compañerismo de sus amigas.

“La paz que puedo tener en casa, que la puedo tener acá también, la paz que siento en este momento”, expresó.

Actualmente, la cantante se encuentra en su gira Latinaje, por Argentina, Uruguay, México, Chile, Perú, y Colombia, con la que celebra su más reciente álbum, que lleva el mismo nombre y fue lanzado el 24 de abril de 2025. Como parte de su gira también visitará Guatemala, el 18 de septiembre de 2026, en el Parque de La Industria.